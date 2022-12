Falta de patrulleros, un drama que se multiplica en Río Negro

La falta de patrulleros es un problema con el que deben lidiar las comisarías y los vecinos que se ven afectados. Desde la Jefatura de Policía de Río Negro reconocieron que no se llega al “número ideal” pero aseguraron que a pesar de este panorama los uniformados acuden a cada llamado.

La situación es preocupante y ha generado internas dentro de la misma fuerza. Desde el Consejo de Bienestar Policial denunciaron que faltan vehículos y que los que se usan no están en condiciones.

Hace unos días también expusieron una situación en la Comisaría Sexta de Allen donde un móvil terminó colisionando en una persecución tras reventar un neumático. Señalaron que los policías de esa unidad habían solicitado cambiar las cubiertas y que no recibieron respuesta. Por otro lado, autoridades de esa dependencia desmintieron estos reclamos aunque sí confirmaron que solo cuentan con la mitad de sus patrulleros ya que el resto tienen problemas mecánicos.

Varios vehículos de la Comisaría 21 de Roca están en el taller. Foto Alejandro Carnevale

Esta situación también se repite en la Comisaría 21 de Roca donde casi todos los móviles están en el taller desde principio de diciembre y desde la Unidad Regional Segunda tuvieron que reforzar el patrullaje con la Brigada Motorizada y el COER.

Cristina vive en la zona norte de Roca donde hace meses los tiroteos entre bandas dedicadas a la venta de droga pusieron en peligro la Escuela Primaria 357. Por este motivo los padres se organizaron y reclamaron más presencia policial y un paredón para proteger a los niños.

Finalmente tras varios pedidos, se hizo la obra y se dispuso un móvil del COER. Sin embargo ahora que finalizaron las clases, los padres están preocupados de que vaya el personal policial de esa zona.

“La presencia policial del colegio se va. Las condiciones que teníamos era que terminaban las clases y los policías de la escuela se iban”, expuso preocupada.

La vecina sostuvo que gracias a la constante vigilancia disminuyeron los tiroteos que se vivían cada semana.

“Ha bajado sobre el sector este del barrio las personas que andan de noche. Hubo un cambio bueno desde el momento en que estuvo la policía”, remarcó otra madre del colegio.

Cristina dijo que están en la incertidumbre hasta el periodo escolar. “No sabemos qué va a pasar, no va haber policías hasta febrero. Mientras tanto el barrio queda a la deriva de nuevo”, expresó.

Licitaciones desiertas

El jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería reconoció que no cuentan con el número ideal de patrulleros por comisaría y que tienen varios autos en los talleres. Aunque aseguró que los uniformados ante este escenario siempre llegan a cada llamado.

Confirmó que varios de los vehículos de la Comisaría 21 de Roca están en reparación y que por este motivo se envió uno de la Unidad Regional Segunda mientras se esperan los repuestos.

Desde hace meses “la Brigada motorizada y personal de COER realiza tareas de patrullaje por el reclamo de los vecinos. Tras enterarnos de la falta de patrulleros se acentuó este refuerzo”, señaló.

Tellería explicó que desde hace más de dos años que no se compran autos porque las licitaciones quedan desiertas. “En 2020 y 2021 no hubo compra de autos. La licitación del año pasado de autos quedó desierta, con ese dinero se pudo comprar 36 camionetas que se entregaron a principio de este año y 34 motos”, expuso.

Indicó que por el reclamo de comerciantes y vecinos de la zona norte de Roca no solo se asignó a personal de COER y motorizados, sino también bicipolicías.

Tellería reconoció que “lo ideal sería que cada comisaría tuviera cinco móviles pero la realidad siempre fue diferente”.

En cuanto a si habrá más adelante una compra de autos, indicó que “se calcula que el año que viene habrá una nueva licitación para comprar sedanes”.

Un patrullero chocó en Allen tras reventar una cubierta. Foto gentileza

“Mirada acotada”

El jefe hizo una mirada muy crítica sobre cómo los medios abordan la temática de la inseguridad. “Nos fijamos en una parte del problema y no en el todo, miramos los hurtos, robos pero no la situación social”, cuestionó.

Para el comisario Mayor “se tiene una mirada muy acotada de la seguridad, no se ve lo social, la marginalidad. Cuántos chicos no están escolarizados en la zona norte de Roca, no tienen trabajo, ni una vivienda digna. Hay padres ausentes o que no le enseñan valores a sus hijos”, expuso Tellería.

Además sostuvo que la pandemia del coronavirus acentuó las problemáticas.

“Ante un llamado puede que falte patrullero pero la policía llega al lugar”, defendió.

En cuanto a la Subcomisaría que se está construyendo en Barrio Nuevo, señaló que entre enero y febrero estará inaugurada.

Explicó que se va asignar personal con experiencia de otras unidades para esta nueva dependencia además de agentes que serán acompañados. “Se va equilibrar el trabajo de la Comisaría 21. A partir de la calle Los Mirlos se dividirá la jurisdicción y el lado norte será asignado para la nueva unidad que está ubicada sobre calle Chingolo”, comentó.

Pocos móviles operativos en Regina

De un total de seis patrulleros que disponen las comisarías de Villa Regina, solo dos se encuentran operativos. Los restantes están a la espera de reparaciones o de repuestos para su puesta en marcha.

La ciudad cuenta con dos comisarías (la Quinta y la 35) y seis vehículos entre autos y camionetas a los que se deben sumar motos. El número de móviles es mucho menor a los que disponían años atrás, donde incluso destacamentos en diferentes barrios contaban con vehículos para las rondas de prevención.

La situación quedó reflejada hace poco con un accidente que se registró en la noche del viernes en la intersección de la avenida Cipolletti y la calle Villarino. Una mujer que llegó al lugar, tuvo que atravesar su vehículo para cortar el tránsito ante la demora de un patrullero.

“Vergüenza ajena siento por los policías que llegaron en bicicletas, motos o en sus autos particulares. No puede ser que no haya móviles para poder patrullar la ciudad y poder trabajar como corresponde”, posteó la vecina en las redes sociales.

Según se pudo saber, en la Comisaría Quinta, un móvil está operativo, un segundo se encuentra en un taller a la espera de la reparación, mientras que una camioneta se encuentra en un taller de Roca aguardando la llegada de un repuesto. A este parque se suman dos motos que están en funcionamiento.

Del mismo modo, en la Comisaría 35 que atiende una amplia zona rural desde Godoy hasta Chichinales, solo una camioneta está funcionando al igual que una moto, y otras dos se encuentran en talleres.

Por otra parte, de la jefatura de zona, se cuenta con siete motos de la Brigada Motorizada.

Denuncia por vehículos en malas condiciones en Allen

Las denuncias no solo se registraron en Roca y Regina. Desde el Consejo de Bienestar Policial acusaron a las autoridades policiales de que los móviles en Allen no cumplen con las medidas necesarias para circular. Señalaron que la noche del 16 de este mes, un patrullero de la Comisaría Sexta tuvo un accidente al ir en persecución de dos personas.

Detallaron que alrededor de las dos de la mañana fueron alertados de una mujer pidiendo auxilio cerca del autódromo. Al llegar al lugar los uniformados observaron dos personas en moto que se dieron a la fuga y comenzaron una persecución que terminó con el móvil Siena modelo 2013 colisionado contra un poste de cemento.

“El saldo dos empleados policiales con politraumatismos, trasladados en ambulancia hasta el hospital local. El escándalo es que los empleados de la unidad habían pasado ya varias veces y hace más de mes y medio informes sobre el estado calamitoso de ese móvil”, aseguraron desde el Consejo.

Mencionaron que los vehículos tienen “asientos totalmente soleados sin la posibilidad de asegurar bien la posición del conductor, asientos de corsa, los cinturones de seguridad que no funcionan, el tren delantero totalmente destruido, sin amortiguamiento, el parabrisas rotos, las cubiertas con los alambres afuera”.

Señalaron que el accidente se debió al explotar un neumático, “de esos que los chóferes ya habían pedido que los cambien. Los sospechosos no lograron ser demorados, y la seguridad en este caso fue fallida”.

Por otro lado desde la Comisaría Sexta desmintieron que el patrullero tuviera fallas y aseguraron que funcionaba con normalidad. “Se reventó una cubierta como le puede pasar a cualquier vehículo”, expresaron las autoridades.

Aunque sí reconocieron que de los cuatro patrulleros que tienen, solo dos están en marcha porque los otros tienen problemas mecánicos.

El delito común y el narcotráfico se reparten el territorio

Luis Leiva

No fue un simple título policial de los medios locales. Los 13 disparos que aparecieron en el frente de la Escuela 357 de barrio Nuevo fueron un claro mensaje a toda la comunidad. Fue a fines de agosto que uno de los grupos narcos que convive en ese sector marcó un antes y un después con una ráfaga de disparos que acribilló la imagen de uno de los establecimientos más representativos de esa barriada.

La ola delictitva creció en esa zona y ahora el robo de medidores de agua es el otro flagelo que deja al descubierto la falta de recursos en una de las zonas más pobladas de Roca. Buena parte de la seguridad de ese sector ubicado al norte del canal grande está en manos del personal de la Comisaría 21. Y es por eso que preocupa que no cuenten con la cantidad adecuada de móviles para responder ante cualquier emergencia.

El recurso humano es indispensable pero dotarlo de herramientas resulta todavía más importante porque permite que la labor de seguridad sea mucho más efectiva.

Al delito no se lo combate sólo con buenas intenciones sino también con inversión.