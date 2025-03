Denunció que su nena se accidentó y no había guardias pediátricas en Roca: «Sentí impotencia»

Tamara tiene una nena de cuatro años y una bebé de apenas dos meses. Decidió hacer público su testimonio por la falta de atención pediátrica en una clínica privada, hecho que sufrió el domingo a la medianoche.

De esta manera, la usuaria de salud denunció el desamparo al que están expuestos miles de niños y niñas de la ciudad.

“El domingo por la noche, tipo 12.30, estábamos con mí familia en casa preparándonos para ir a dormir, y mi nena más grande tuvo un accidente doméstico. Saltó de una silla y al caer se golpeó muy fuerte su carita con el borde de una mesa ratona. Debido a que no paraba de sangrar y el dolor era bastante fuerte, nos subimos al auto y rápidamente nos dirigimos hacia el sanatorio Juan XXIII”, empezó el relato de Tamara.

“Al llegar al sanatorio en la mesa de entrada me comunicaron que no disponían de guardia pediátrica y que por lo que sabían en la ‘Clínica Roca’ tampoco había. Me dijeron que me fuera al hospital”, dijo.

“No les importó que estuviera con mi nena toda ensangrentada, ni una enfermera la vio. La impotencia que sentís como mamá en esos momentos no se puede poner en palabras”, expresó la mujer.

Luego de esa situación, su hija cortó el sangrado y evaluó cómo seguir. Decidió darle los cuidados ella misma en casa y seguirla de cerca. Decidió prescindir de la visita al hospital ya que sabía que la espera iba a ser muy larga.

“Sin desmerecer su atención, ni mucho menos, no fuimos, ya que hace algunos años cuando mi nena era bebé me ocurrió una situación similar con las guardias y al llegar al hospital estuve más de cuatro horas con mi nena bastante mal”, compartió.

La mujer, madre, se sintió asustada y desamparada. La impotencia le brotó tras la “mala experiencia” vivida el fin de semana pasado aunque expresó que no es la primera vez, ya que atravesaron situaciones similares como familia en otros momentos.

Para completar su estado de alarma y preocupación, al día siguiente en pleno feriado su bebé de dos meses contrajo una gripe, aún sin poder asegurarse de que la pequeña accidentada estuviera totalmente fuera de peligro.

Consternada, la mujer se preguntó: “¿No se plantean en algún momento resolver esta cuestión de las guardias pediátricas o no les importa brindar una buena atención a las personas?”.

Diario RÍO NEGRO consultó a las dos instituciones privadas locales sobre esta situación con las guardias pediátricas, pero no hubo respuesta hasta el momento.

Dos días después, tras el fin de semana largo, Tamara logró que la controle su pediatra de cabecera y hoy la nena ya está mucho mejor. “Pero en caso de que el golpe hubiese sido más fuerte o hubiese sido algo más grave, no sé qué habría pasado”, dijo.

“Es realmente una situación muy lamentable para todos los papás que tenemos niños chiquitos”, planteó.

Falta de guardias pediátricas: un problema crónico

La falta de guardias pediátricas en el sector privado de salud parece ser un problema crónico que se siente hace años y sus consecuencias en el sistema público son palpables: el hospital Francisco López Lima se ve desbordado y no da abasto.

Desde el Hospital Francisco López Lima brindaron su mirada sobre el tema. «El problema del privado nos repercute directamente porque al no tener guardia, nosotros tenemos muchísima más consulta de pacientes con obra social y si hay que internar ni siquiera lo podemos derivar porque al no tener pediatra de guardia no reciben al paciente», aseguran fuentes del servicio de Pediatría.

Además, ante la consulta de este medio, dijeron que se suma la compleja situación de los hospitales en cuanto a recursos humanos e insumos, lo cual agrava aún más el panorama. «Esto viene de larga data, no es de ahora», plantearon.

En el hospital hay guardia pediátrica «todos los días del año»

«Siempre tuvimos guardia 24 horas todos los días del año», dijeron desde el López Lima. Explicaron que hay un pediatra de guardia en el área de internación todo el día y un segundo especialista durante el día que atiende la consulta que llega por guardia, luego de que complete los turnos de demanda espontánea, según la fuente consultada.

Además de atender la internación, el pediatra que está de guardia las 24 horas atiende a los pacientes pediátricos menores de seis meses que consultan por guardia y los mayores de 6 meses a requerimiento del médico generalista que está en el servicio de emergencias.

Los turnos de demanda espontánea que se brindan desde el hospital son entre 50 y 80 por día, dependiendo de la disponibilidad y las actividades programadas.