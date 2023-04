Farmacéuticos podrían cortar el servicio a afiliados del ISSN por una deuda de la obra social

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) les adeuda un monto millonario y que si no se normaliza podrían llegar a interrumpir la atención para los afiliados de la obra social.

Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén comunicó que todavía está pendiente el 40% del pago de enero . “Ayer entró un pago muy chico comparado con lo que deben y ahora el 10 de abril se vence febrero”, sostuvo.

Según el convenio, marcó que la obra social debería pagar a los 30 días.

Recordó que el ISSN en el interior cubre entre un 80 y 90%, y en Meuquén capital un 70%.

“De no ingresar hoy el pago, vamos a analizar cómo vamos a continuar”, indicó Quesada en declaraciones a LU5, y no descartó que una de las medidas sea cortar el servicio para los afiliados de ISSN de no haber novedades.

Señaló que había que rever el porcentaje de cobertura que hoy se brinda “pero nadie quiere tomar el costo político de hacerlo”.

“Pedimos que sea una cobertura que ellos puedan pagar. Porque hoy no fo financian la obra social, lo financia el farmacéutico, porque no se está cobrando a los 30 días. Y los proveedores y las droguerías te cobran a los 21 días teniendo muy buenas carpetas, y es imposible de sostener»; expresó Quesada.

Las cirugías estuvieron suspendidas

Desde la Sociedad de Cirugía del Comahue suspendieron la semana pasada por unos días la atención a afiliados del ISSN. Fue por la falta de aceptación de actualización del valor de la unidad quirúrgica, demoras en los pagos y dificultades en la facturación.

Luego, la situación se normalizó y se volvió a prestar el servicio.