Fiesta de la Manzana 2026: hasta cuándo y dónde retirar la entrada preferencial para Lali, YSY-A y Damas Gratis

Falta muy poco para celebrar la Fiesta de la Manzana 2026, el segundo evento más esperado del Alto Valle por su gran magnitud. En Roca se están ultimando los detalles, pero ya están confirmadas las actividades, los artistas regionales y por supuesto, nacionales que formarán parte del escenario principal.

La entrada general a la Fiesta de la Manzana 2026 es gratuita, pero como todos los años, hay dos sectores -campo y tribuna- que con la compra de un ticket permitirá a los fanáticos estar más cerca del escenario. Estos accesos están a la venta y por ello acá te contamos hasta cuándo podes retirarlas si ya las compraste.

Hasta cuándo y dónde retirar la entrada preferencial de la Fiesta de la Manzana 2026

La particularidad de la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana es que los visitantes podrán adquirir dos tipos de accesos pagos:

PLUS que te habilita a supercampo o tribunas

FULL que te habilita el paso a super campo, estacionamiento preferencial para un vehículo cerca del predio.

Las entradas se pueden comprar de forma presencial en las Cajas Municipales de Roca (de lunes a viernes de 8 a 12 hs) y vía online para facilitarle el proceso a quienes son de otras ciudades:

Web : ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar

: ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar Telefónicamente: llamando al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Si tenes pensado comprar tu entrada a través del sitio web o telefónicamente, desde la organización aclararon que podrán retirar los accesos hasta el 19 de febrero en la Municipalidad de Roca ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre 710. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

A partir del 20 de febrero, las entradas sólo se podrán retirar en la Boletería que se montará en el predio de la Fiesta de la Manzana 2026. Este sector se ubicará detrás del paso de Artesanos, a un lado de las tribunas.

El círculo rojo marca el punto de la Boletería.

En caso de tener consultas respecto a la compra de tickets, el Municipio recordó que podrán comunicarse a los siguientes números: 08002229742 o 2984431400.

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $45.000 Campo Plus $40.000 Tribuna Plus $20.000 Menores de 5 años no pagan Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: