Diario RÍO NEGRO y una edición histórica: 120 páginas este domingo y un especial de la Fiesta de la Manzana 2026.-

Agendalo para este domingo 15 de febrero 2026: Diario RÍO NEGRO vuelve a marcar un hito en el periodismo regional y nacional. Con una edición especial de 120 páginas, se consolida como el diario con mayor volumen de contenido en Argentina, ofreciendo a sus lectores una experiencia inmersiva que invita a la pausa.

En un mundo de notificaciones constantes, este ejemplar de Diario RÍO NEGRO XL de domingo propone un refugio: el ritual de informarse en papel, con la profundidad y el análisis que solo el soporte físico permite.

Un despliegue único de Diario RÍO NEGRO: el especial Fiesta de la Manzana

La gran estrella de este domingo 15 de febrero 2026 es el Suplemento Fiesta de la Manzana, una guía indispensable de 16 páginas para vivir uno de los mayores eventos de la región con mapas, grillas de artistas y servicios.

Incluye:

Mapa detallado del predio: la ubicación exacta de los escenarios, dónde estarán los foodtrucks , los baños y las zonas de esparcimiento.

la ubicación exacta de los escenarios, dónde estarán los , los baños y las zonas de esparcimiento. Tu punto de encuentro: te mostramos dónde va a estar el espacio exclusivo de Diario RÍO NEGRO para que pases a visitarnos.

te mostramos dónde va a estar el espacio exclusivo de para que pases a visitarnos. La grilla completa: el «line up» día por día, entrevistas a los artistas y toda la logística de accesos.

Un despliegue único de Diario RÍO NEGRO: suplementos para disfrutar este domingo

Pero la oferta no termina ahí; esta edición está pensada para cubrir todos los intereses de la familia rionegrina y neuquina:

Suplemento Viajes y Turismo: el aliado perfecto para planificar tus escapadas por la Patagonia este fin de semana largo y otros.

el aliado perfecto para planificar tus escapadas por la este fin de semana largo y otros. Suplemento Económico : contenido fundamental para entender los números de la región y a nivel nacional.

: contenido fundamental para entender los números de la región y a nivel nacional. Suplemento Rural: el análisis clave de la actualidad del sector productivo en Río Negro y Neuquén.

el análisis clave de la actualidad del sector productivo en Río Negro y Neuquén. Suplemento Arquitectura y Diseño: tendencias y proyectos que están transformando el paisaje urbano local.

tendencias y proyectos que están transformando el paisaje urbano local. Suplemento Aniversario Junín de los Andes: un recorrido histórico y social por el sentir de la localidad cordillerana.

un recorrido histórico y social por el sentir de la localidad cordillerana. Suplemento Estar Bien: consejos de salud y bienestar para sentirte de la mejor manera.

Leer Diario RÍO NEGRO trae premios increíbles: autos 0km y una pileta

Con tu ejemplar de este domingo 15 de febrero 2026, renovás la ilusión de ganar uno de los dos Toyota Yaris 0km que sorteamos. Al igual que en el resto de la semana, esta edición incluye los cupones para participar por:

Dos autos 0km: seguí sumando chances para ganarte uno de los dos Toyota Yaris que sorteamos.

seguí sumando chances para ganarte uno de los dos que sorteamos. Tu pileta: participá por una pileta totalmente instalada para disfrutar en casa. Más información acá.

Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.

Diario RÍO NEGRO: ¿Por qué leer el diario en papel nos hace bien?

Más allá de la cantidad de páginas, esta edición especial es una invitación al bienestar. Diversos estudios de audiencia confirman que la lectura en papel mejora la comprensión lectora, reduce la fatiga visual generada por las pantallas y fomenta un momento de concentración plena.

Este domingo reforzamos el compromiso con una vida saludable, ofreciendo consejos y herramientas para equilibrar el ritmo cotidiano. Es el momento de preparar el café, buscar un lugar cómodo y disfrutar del placer táctil de pasar las hojas del diario.

Para conseguir esta edición de colección, podés reservar tu ejemplar hoy mismo con tu canillita de confianza o buscarlo en los kioscos de diarios y revistas de toda la región.

Diario RÍO NEGRO y vos: un ritual que hace bien.