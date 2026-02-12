Video y fotos | Fiesta de la Manzana 2026: ¡Mirá! así avanza el armado del escenario principal en el predio de Roca

Oficialmente falta una semana para celebrar la Fiesta de la Manzana 2026 y en Roca ya iniciaron el armado del escenario principal en el predio que se ubica en el margen sur de la Ruta Nacional 22.

Se trata del escenario mayor Carlos Soria donde durante los tres días del festival se presentarán, además de los regionales y locales, increíbles artistas nacionales como Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito y Cazzu.

Así avanza el armado del escenario para la Fiesta de la Manzana 2026

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 informaron que esta semana comenzaron con los trabajos en el escenario que se ubicará en el predio manzanero de la calle Tronador.

Foto: Alejandro Carnevale

Foto: Ale Carnevale

Los equipos están montando las estructuras gigantes del sitio y aseguraron que «al igual que la edición anterior será magnífico en cuanto a tecnología y sonido».

Foto: Ale Carnevale

Foto: Ale Carnevale

Explicaron que la «gigantesca estructura» será el soporte de la pantalla principal del escenario que sumada a las laterales «brindarán al público la oportunidad de poder disfrutar de los detalles de cada show desde cualquier sector del campo».

Foto: Ale Carnevale

Foto: Ale Carnevale

El Municipio informó que en el predio también se realizan otras tareas correspondientes al «acondicionamiento» del predio que espera recibir a personas de todo el Alto Valle.

Foto: Ale Carnevale

Además indicaron que ya se avanzó con «el armado y acondicionamiento de la Globa Regional, alambrado del sector de juegos, riego, colocación de vallas, distribución de los baños químicos en los diferentes trailers, desmalezamiento en el sector del estacionamiento, alambrado en distintos sectores, bordeado dentro del predio y alrededor del mismo, limpieza, poda, y recolección de ramas».

Foto: Ale Carnevale

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera: