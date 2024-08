Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche: la destreza de los mozos y los hacheros

Unos 60 mozos se congregarán este viernes a las 15.30 en el zigzag de la calle Rolando, entre Elflein y Moreno. Será el punto de partida de la carrera que formará parte de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Los mozos cargarán una bandeja y tras sortear el primer obstáculo del descenso de la calle Rolando, cruzarán Moreno hasta Mitre, la principal, donde también deberán zigzaguear entre varias mesas para finalmente llegar a los arcos del Centro Cívico.

Las primeras en competir serán las mujeres, seguidas por la categoría hombres de 18 a 45 años y finalmente, los de 46 a 70 años. Cada 20 minutos habrá una largada.

“El objetivo es que los mozos carguen una bandeja con bebidas y vasos de agua que debe llegar seca. Habrá fiscales en la carrera que van a observar a los participantes. No pueden correr sino que deben caminar a paso acelerado”, explicó Fabían Crespo, uno de los organizadores del evento y agregó: “Deben llevar la bandeja tal como la cargan en el primer momento sin cambiar de mano, sin agarrar las botellas, ni acomodarse en el camino. Todos son puntos que se van bajando”.

En cada categoría habrá un primer premio (200 mil pesos), segundo (150 mil pesos) y tercer premio (100 mil pesos). Todos recibirán un trofeo y una medalla personalizada. Entre quienes no resulten ganadores, se sorteará efectivo.

Rodrigo Huenchullan participa en la carrera de mozos desde 2008 y decidió no perderse esta ocasión. “Me gusta este trabajo como el primer día en que empecé. En este evento se demuestra la destreza del mozo con la bandeja al llevar lo que se sirve en una mesa”, aseguró este hombre de 45 años que trabaja como mozo desde 1996, cuando arrancó en el hotel Aspen.

“En realidad, empecé como peón de limpieza. Después pasé a la cocina y finalmente el encargado me preguntó si me gustaría trabajar en el salón. Arrancás con mucho nerviosismo sin saber si vas a poder o a la gente le gustará tu atención”, describió. Indicó que lo que más le gusta es “la relación con el turista, el buscarle charla, preguntarle cómo la está pasando, si ya conocía, si le gusta la nieve, más allá de la atención”.

Dijo que muchas veces, la tarea se complica con el idioma ya que “hay que ir remándola”. Recalcó que la memoria también es importante para recordar los pedidos y las mesas.

Huenchullan fue despedido meses atrás ya que el restaurante donde trabajaba hizo un ajuste de personal. “Por suerte, tengo la contención de mi mujer y mi hija y la voy llevando bien. Y siempre salen algunas changuitas”, señaló.

¿Por qué decidió inscribirse en la carrera de mozos? Manifestó que le gusta encontrarse con mozo nuevos y reencontrarse con compañeros de trabajo. “Me divierte. No sé si lo hago por el premio o porque realmente me gusta mucho el oficio”, concluyó.

Al término de la carrera, seis mozos que fueron parte de una capacitación de bartender ofrecerán 2.500 tragos sin alcohol en un gazebo a los turistas y barilochenses que recorran la calle Mitre.

El hachero que vuelve a las pistas

El barilochense Marcelo Emilio Gualmes empezó a competir en el concurso de hacheros en 1994 hasta 2007. Ante la insistencia de su sobrino decidió inscribirse para la edición 53 de la Fiesta de la Nieve. La cita es el sábado a las 11 en la costanera, debajo del Centro Cívico.

“Es el lugar que tienen los barrios populares en la fiesta. No deben perderse estas tradiciones. Lo valoro mucho y por eso, quise participar. Pero el que más me desafío a participar fue mi sobrino Fabián Figueroa. Al principio, le decia: ‘Pero si ya pasé los 50, ¿qué voy a participar?’. Él se anotó finalmente y me convenció”, relató el hombre de 54 años.

Marcelo Gualmes empezó a participar en el concurso de hacheros en 1994. Foto: gentileza

Se define como “nacido y criado en el barrio Virgen Misionera”. “Como nos calefaccionábamos con leña, mientras los viejos trabajaban, nosotros subíamos a buscar leña y así aprendí a hachar. Iba siempre a ver el concurso de hacheros y me daban ganas de participar”, contó. Y decidió anotarse con 21 años. Ese año, el evento se realizó en el velódromo municipal y se llenó de público. Gualmes no solo debutó sino que se llevó el tercer puesto.

“Fue raro porque esos años, trabajaba en gastronomía y no tenía tiempo para entrenar”, acotó. Los cinco años siguientes salió segundo. “El diario publicaba la nómina de ganadores del concurso de hacheros y siempre eran los mismos: Quijada, Gualmes, Quijada, Quijada y Quijada”, recordó risueño y agregó: “Era impresionante verlo hachar a Quijada”.

Aseguró que con los años, dejó de participar porque no le agradaba que alrededor del hachero se amontonaba, además del cronometrista y el ayudante, su familia que no permitía ver al público. “Con el tiempo, el concurso empezó a perder público. Nos aseguraron que en esta ocasión, solo estarán presentes el cronometrista y un ayudante. El evento es para la gente”, insistió.

El sábado, Marcelo deberá cortar un tronco de 40 centímetros de diámetro. De llegar a la final, avanzará con uno de 60 centímetros. “Estimo que en la clasificatoria andaré entre los 6 y 9 minutos, según la dimensión del rollizo y en la final, ya veremos. Pero en la época en que me tocó cortar un rronco de un metro, estuve entre los 38 y 48 minutos hachando”, afirmó.

Cronograma de la 53º Fiesta Nacional de la Nieve:

Viernes 23 de agosto

15:00 hs. Carrera de Mozos (Elflein y Villegas hasta calle Mitre)

15:00 hs. Concurso de Tortas (BEC)

15:30 hs. Concurso del Pullover. (Puerto San Carlos)

Rock Tronador (Centro Cívico)

Área Dance (Centro Cívico)

Tronador Rock (Centro Cívico)

16:00 hs. Bartenders, destrezas (Mitre)

18:00 hs. Reconocimiento a Deportistas Invernales (Puerto San Carlos)

Tiziano El Bombón de la Cumbia (Centro Cívico)

NOVOX – Beatbox (Centro Cívico)

20:00 hs. Desfile Náutico (Puerto San Carlos)

Emanero – Show en vivo (Centro Cívico)

Sábado 24 de agosto

10:00 hs. Ballet Tolkeyen (Centro Cívico)

10:00 a 15:00 hs. Tejido Solidario (Puerto San Carlos)

11:00 a 15:00 hs. Concurso de Hacheros (Centro Cívico)

15:00 hs Desfile de la Guardia del Mar (Calle Mitre)

16:00 hs. Ballet Tolkeyen (Centro Cívico)

16:00 hs. Cierre concurso del Pullover (Puerto San Carlos)

17:00 hs Toby Dolezor (Centro Cívico)

18:00 hs. Monster Winter Jam (Centro Cívico)

18:45 hs. DJ Mami (Centro Cívico)

20:00 hs. Trueno (Centro Cívico)

Domingo 25 de agosto

11:00 hs. Competencia de Bomberos (Centro Cívico)

Dar Arte (Centro Cívico)

Tango Brujo (Centro Cívico)

Agrupación El Antiguo (Centro Cívico)

D.C. Danza Urbana (Centro Cívico)

Tradición Sureña (Centro Cívico)

Ballet Tolckeyen (Centro Cívico)

El Rejunte (Centro Cívico)

Agrupación El Antiguo (Centro Cívico)

20 hs Elección de la Reina Nacional de la Nieve (Centro Cívico)

Soledad Cierra la Fiesta Nacional de la Nieve (Centro Cívico)