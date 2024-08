Bariloche: sin turismo nacional, el público de Brasil sostiene la temporada de nieve

La ausencia de turistas argentinos se siente en Bariloche esta temporada invernal. Los referentes del sector coinciden en que los niveles de ocupación son sostenidos por el público brasileño aunque “ésto no alcanza”. Agosto siempre se caracterizó por ser el mes del esquiador que, este año, brilla por su ausencia.

Según la Secretaría de Turismo de Río Negro, los números preliminares arrojan la misma cantidad de vuelos que el año pasado. Se prevé 900 en el aeropuerto de Bariloche durante agosto, mientras que el índice de ocupación de las aeronaves es del 85%. El número cayó en relación a julio.

En cuanto a la ocupación hotelera, el titular de la cartera, Marcos Barberis, confirmó que algunos establecimientos de 4 y 5 estrellas registran el 80%; mientras que el resto apenas alcanza el 70%.

“La sensación de los operadores turísticos es que hay menos público argentino que otros años. Todo está sostenido por el turismo brasileño. Y los productos con más salida son los de alta gama, como las cenas nocturnas y las motos de nieve”, indicó Barberis.

Según la Secretaría de Turismo de Bariloche, el nivel de ocupación hotelero en las tres primeras semanas de agosto ronda el 64%. Foto: Chino Leiva

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Turismo de Bariloche, el nivel de ocupación hotelero en las tres primeras semanas de agosto ronda el 64%. “La baja -argumentó el secretario, Sergio Herrero- se debe a que hay muchas cabañas y departamentos libres. Percibimos que se mantuvo el público brasileño y cayó el argentino”.

Consideró importante la promoción del Emprotur pero advirtió que “el privado debe acompañar con los precios”. “Hay muchas promociones a través de las páginas web, pero si la gente llega sin reserva, los precios en el hotel aumentan demasiado”, advirtió.

La actividad gastronómica cayó un 10% en agosto en relación al año anterior. Foto: Chino Leiva

Cuando se consultó sobre el posible impacto de las tarifas del cerro Catedral (el pase cuesta 115 mil pesos) en la caída del público argentino, Herrero planteó: “Salimos fuerte con una campaña recalcando que en Bariloche hay muchos inviernos. El turismo va más allá del cerro”.

“En Bariloche -agregó-, el turista puede disfrutar de Piedras Blancas, el cerro Otto fue uno de los más mas visitados en cantidad de gente, el Campanario tiene una vista espectacular, sin olvidar a Circuito Chico. La gente puede hacerse una escapada a El Bolsón. Hay muchas cosas para hacer”.

Respecto a la tarifa del cerro Catedral, Herrero consideró que se hizo una “campaña fuerte en contra de Bariloche. Salieron a imponer que éramos más caros que Disney y después, todos los centros de esquí aumentaron la tarifa prácticamente igual, excepto Bolsón”.

Evaluó que “un verdadero esquiador elige un centro de esquí óptimo y va a hacer un esfuerzo para esquiar acá. Vienen a esquiar acá porque las pistas están preparadas, hay control de avalanchas y más de 40 cañones. Puede haber pasado que alguno no viniera pero lo cierto es que hubo una campaña en contra de Bariloche”.

Ezequiel Barberis, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Bariloche, aseguró que «el mercado nacional estuvo por debajo de las expectativas en julio inclusive, por el contexto del país» y recalcó la necesidad de recuperarlo para lo que queda de agosto, septiembre y octubre «que es cuando el brasileño dejará de estar en la ciudad». Destacó el nivel de reservas por parte de turistas extranjeros especialmente para noviembre y diciembre.

«Es notable la diferencia entre los diversos nichos. La hotelería 4 y 5 estrellas está cerca de un 80% de ocupación ahora en agosto, con un muy buen trabajo en tarifas, en promociones; los hostels vienen golpeados después del verano y siguen. Es un segmento al que le está costando mucho, lo mismo que el 2 y 3 estrellas, el segmento que más consume el público nacional«, detalló. Insistió en la necesidad de reforzar la promoción a través del Bariloche a la Carta, la Feria Internacional de Turismo, las acciones en Chile.

Los locales gastronómicos registraron una baja del 10% en agosto, en relación al mismo mes del año pasado. “No es desperante, pero lo cierto es que bajó. Veremos qué pasa a partir de septiembre. Hay preocupación porque este año, no tenemos el Previaje que nos ayudó muchísimo. Y a esto se suma que el tipo de cambio no está tan competitivo”, acotó Gerardo Stocker, integrante de la Asociación Hotelera Gastronómica Bariloche.

Bajó el nivel de consumo. Foto: Chino Leiva

El empresario no se mostró sorprendido por la baja del consumo: “Era de esperar con una baja tan marcada de la ocupación. El brasileño no puede suplir al turismo nacional. A nivel nacional cayó el consumo y no estamos exentos. El turismo es muy sensible. No se deja de comer, se deja de viajar, se cancela una salida al cine o a comer. El año pasado había muchas facilidades”.

Aníbal Hernández, propietario de la Hostería La Pastorella, a unas cinco cuadras del Centro Cívico, opinó que “agosto viene mejor que julio aunque julio fue mejor a nivel recaudación«.

Muchos brasileños siguen viniendo. Pero es gente que tiene reserva. Lo que vemos es que el día en que te quedan 2 o 3 habitaciones libres, no se ocupan. Eso no pasaba en otras temporadas. No hay demanda del momento”.

Señaló que durante toda la temporada, no registraron público argentino. “El 80% son brasileños o extranjeros. En este momento, por ejemplo, tenemos dos norteamericanos, unos franceses y una sola habitación de argentinos”, contó.