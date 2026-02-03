Fijan fecha para la audiencia pública por el Parque Eólico en Cerro Policía

El jueves 19 de marzo se realizará la audiencia pública presencial para analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto «Parque Eólico Cerro Policía 300 MW», impulsado por la empresa Argentina Fortescue Future Industries SA.

Esta instancia participativa, convocada por el gobierno de Río Negro, se efectuará a partir de las 10 en la Escuela 193 «José Sabino Rojas», ubicada en calle Los Olmos de Cerro Policía, y tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en el análisis del proyecto.

La audiencia se enmarca en el análisis del Estudio de Impacto Ambiental, instrumento técnico que evalúa los efectos ambientales, sociales y territoriales asociados a la construcción y operación del parque eólico, cuya finalidad es la generación de energía eléctrica a partir de una fuente renovable como el viento, en el Departamento El Cuy.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se destacó que «este tipo de instancias permiten fortalecer los procesos de evaluación ambiental, asegurando la transparencia y la participación de la comunidad en decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible y la transición energética de la provincia»

En la audiencia participarán autoridades provinciales, representantes de la empresa proponente, equipos técnicos y vecinos de la región, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

Las personas interesadas en participar de forma oral o mediante la presentación de un escrito deberán inscribirse completando sus datos personales en el formulario disponible en la web oficial de Ambiente (ambiente.rionegro.gov.ar), con un plazo de inscripción de hasta 72 horas previas a la realización de la audiencia. Cada intervención podrá extenderse por un máximo de cinco minutos.

Por consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico audienciaspublicas.ambientern@gmail.com. Asimismo, el expediente completo del proyecto se encuentra disponible en línea para su consulta pública.

El proyecto de Argentina Fortescue Future Industries S.A.

El proyecto contempla dos etapas.

La construcción de la primera -según la firma- exigirá una inversión de 400 millones de dólares, ocuparía unos 450 trabajadores y las tareas demandarían unos dos años.

En contrapartida, la Provincia (Eólica Río Negro) recibirá cerca de 11 millones de dólares, con un desembolso inicial de 3,25 millones por estudios y derechos cedidos, pagaderos en tres cuotas, y se fija un canon por uso de las tierras, diferenciado en 200.000 dólares anuales durante la construcción y 250.000 dólares cuando obtenga la «habilitación comercial».

El desembolso por la utilización de las tierras rondará los 8 millones de dólares, considerando el lapso de los primeros 30 años.

La concesión a Fortescue totaliza 60 años, pero el contrato no prevé canon por la segunda mitad. Esta condición conformó un punto cuestionado en el Plenario legislativo cuando se cumplió en el primer análisis por parte de los parlamentarios.