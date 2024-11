Florencia: egresó de la Universidad Nacional de Río Negro y recibió un premio internacional

Florencia Montivero, apasionada por la ingeniería en alimentos y egresada de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), recibió un prestigioso reconocimiento internacional. Se trata del premio Ing. Isidoro Marín que la reconoció como una de las egresadas más destacadas del país.

La joven de Cipolletti estudió ingeniería en alimentos en la Universidad Nacional de Río Negro, una carrera que también cuenta con una Planta Piloto de Alimentos Sociales con tecnología de primer nivel.

Allí, los estudiantes, como Florencia, realizan sus prácticas durante el transcurso de la carrera y pueden desarrollar proyectos emprendedores en tecnología de alimentos.

La joven se recibió este año y actualmente se desempeña como asistente de calidad en el Grupo Floema, una empresa que asesora en normas de calidad a diferentes industrias agroalimentarias.

Fueron el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres y la vicerrectora de la Sede Alto Valle-Valle Medio, Andrea Tapia quienes le informaron a la ingeniera que recibió el premio Ing. Isidoro Marín.

El reconocimiento lo brinda el organismo perteneciente al International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) y se otorga a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades argentinas.

Tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia.

«Es un orgullo recibir este premio, porque no solo es un reconocimiento personal sino a toda la Universidad, a los docentes y compañeros que pertenecen a esta universidad pública» expresó Montivero. «Tengo una emoción tremenda de poder decir que soy egresada de una universidad pública y que hoy pueda cerrar el ciclo recibiendo este reconocimiento».