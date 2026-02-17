Fuerte choque entre una moto y un auto frente a una plaza de Centenario: un joven fue hospitalizado

Un fuerte choque hubo entre una moto y un auto frente a la plaza Bicentenario de Centenario. Un joven que resultó con varios golpes fue trasladado al hospital Natalio Burd.

El accidente fue el lunes por la noche en la esquina de Expedicionarios del Desierto y Avenida 11 de Septiembre.

Choque en Centenario: cómo fue el accidente

Según indicó el medio Centenario Digital, el impacto fue entre una Honda Wave y una Suzuki Fun en el que iban dos jóvenes.

El choque se habría producido cuando el auto que estaba estacionado intentó salir y la motocicleta golpeó contra el lateral izquierdo.

Acudieron al sitio efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta. Se dispuso el secuestro de ambos vehículos.