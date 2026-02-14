Choque múltiple en Ruta 40: 11 heridos y demoras cerca de Junín de los Andes

Un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional 40 provocó demoras y un amplio despliegue de emergencia en cercanías de Junín de los Andes. El siniestro ocurrió entre la Curva de los Santos y el puente Quilquihue.

El choque fue por alcance y tuvo la participación de cuatro vehículos, con un saldo de 11 personas lesionadas. De acuerdo al parte sanitario, cuatro heridos fueron clasificados como código amarillo y el resto como código verde, sin riesgo de vida. Todos los afectados fueron trasladados al hospital local para su evaluación y atención.

En el operativo intervinieron ambulancias del hospital de Junín de los Andes y de San Martín de los Andes, personal del SIEN, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos policiales, quienes trabajan en las pericias para establecer la mecánica del accidente.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito presentó importantes demoras en ambos sentidos de la RN40. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y ceder el paso a los móviles de emergencia que continúan trabajando en la zona.

El hecho se produjo en un contexto de gran movimiento vehicular, ya que Junín de los Andes se encuentra transitando la Fiesta Nacional del Puestero, una de las celebraciones más representativas de la cultura rural patagónica, que convoca a jinetes, tropillas y visitantes de toda la región con destrezas criollas, jineteadas, payadas y espectáculos musicales.