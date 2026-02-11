Tormenta política en Centenario: desplazan a dos concejales en medio de un pase a La Libertad Avanza

Una modificación en la composición del Concejo Deliberante de Centenario desató una suerte de tormenta política en la ciudad que tiene como intendente a Esteban Cimolai. Dos concejales que habían asumido como suplentes fueron removidos por los titulares de esas bancas, en un movimiento que uno de los ediles reemplazados vinculó con su reciente incorporación al partido La Libertad Avanza, entre otros motivos.

El tema tomó estado público a principios de semana, cuando Benito Torres y Alicia Mannucci, dos exfuncionarios de la comuna, se presentaron ante el cuerpo legislativo para retornar a sus bancas, luego de dar por finalizada su etapa en la gestión municipal.

La medida incluyó la presentación de una nota por parte de un escribano público y derivó en la salida de los dos ediles que los habían suplantado hasta el momento, Darío Reyes y Nancy Bibow.

Los cuatro habían formado parte de la lista de Somos Centenario, un frente de partidos que impulsó la candidatura de Cimolai como jefe comunal en las elecciones de abril de 2023.

Una relación complicada y el factor La Libertad Avanza

Reyes, quien llegó a desempeñarse como vicepresidente del Concejo, habló con Diario RÍO NEGRO y cuestionó el accionar aplicado.

Según dijo, el cambio de nombres se dio en un momento complejo de la relación entre el municipio y el Deliberante. El vínculo, afirmó, se tensó a fines del año pasado, después de que los concejales rechazaran algunas propuestas sensibles vinculadas a las tasas municipales y la normativa impositiva.

El dirigente, que dejó su banca y se presenta como el principal referente libertario en Centenario y Vista Alegre, aseguró que las negativas en el Concejo causaron malestar en el intendente Cimolai y sirvieron como combustible para acelerar el regreso de Torres y Mannucci, hasta la semana pasada secretarios de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sustentable, respectivamente.

También mencionó como desencadenante su incorporación a La Libertad Avanza, partido al que está afiliado desde junio del año pasado. Sostuvo que antes de tomar esa decisión, puso en conocimiento al propio jefe comunal, «quien me dijo que le parecía bien si era lo que quería hacer«. «Pero apenas lo hice, salió con los tapones de punta», afirmó.

El ahora exconcejal aseguró que, luego de su alejamiento, el oficialismo decidió dejar atrás su perfil vecinalista y selló una alianza con el frente del gobernador Rolando Figueroa, que compitió en las elecciones de octubre pasado bajo el nombre de Neuquinizate.

Junto a él, también dejó su lugar en el Concejo Deliberante Bibow, quien se integró a Somos Centenario proveniente de la Unión Cívica Radical y se mantuvo afín a la gestión de Cimolai. En este caso no se habló de diferencias partidarias o políticas y, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, no se descarta que pase ocupar un lugar dentro de la estructura municipal.

Polémica en el Deliberante de Centenario: la nueva conformación

El corrimiento, aunque confirmado políticamente, necesitaría de una sesión especial para terminar de materializarse, sostuvo Reyes. La convocatoria para aprobar la resolución podría ocurrir esta semana, en la previa de la apertura de sesiones, prevista para el próximo 19 de febrero.

Con la modificación, el oficialismo se quedaría con un bloque de tres integrantes, compuesto por Torres, Manucci y la actual presidenta del Concejo, Lorena López.

«Mi intención no era aferrarme a un lugar. Ahora seguiremos en La Libertad Avanza de cara a 2027», añadió Reyes, antes de precisar que su principal referente en la provincia es la actual senadora Nadia Márquez, con quien habla «seguidamente», sumó.

Este diario intentó comunicarse con Torres, Bibow y la intendencia, aunque no se hicieron comentarios.

La novedad, sin embargo, fue destacada días atrás por el intendente Cimolai en sus redes sociales, donde felicitó a sus funcionarios salientes y les agradeció «haber sembrado tanto en el ejecutivo«. «Los voy a extrañar, pero las decisiones se respetan», finalizó.

La renuncia de los exsecretarios fue publicada y aceptada por el municipio el lunes pasado, se difundió en el Boletín Oficial.