Grave choque en Ruta 6, cerca de El Cuy: una nena de seis año fue trasladada a Roca en estado crítico

In violento incidente vial sobre la Ruta Provincial 6 generó conmoción el pasado sábado, cuando un choque de gravedad dejó como saldo a seis personas heridas.

El hecho tuvo lugar a unos 20 kilómetros de El Cuy, en un sector ubicado a 125 kilómetros de General Roca, destino hacia el cual debieron ser derivados todos los afectados debido a la complejidad de sus cuadros clínicos.

Dada la magnitud del impacto, se activó de inmediato un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes del rodado, el cual terminó con daños totales en su parte frontal y serias deformaciones en su estructura, según informaron fuentes policiales a medios locales.

Entre los heridos asistidos en el lugar se confirmó la presencia de una niña menor de edad, quien también fue trasladada para recibir atención médica especializada.

Grave choque en Ruta 6: qué se sabe

Respecto a la mecánica del accidente, las autoridades policiales y los peritos trabajan sobre una hipótesis firme. Según las primeras investigaciones, se busca establecer la responsabilidad de un segundo vehículo que circulaba con dirección a Roca.

Se sospecha que este rodado habría invadido el carril contrario, provocando la maniobra que derivó en el siniestro.

En el sitio del accidente trabajó de forma coordinada el personal de Salud, efectivos de la Policía de Río Negro y equipos de rescate, quienes facilitaron el corredor sanitario para el traslado de las víctimas. Actualmente, las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo análisis pericial para determinar si existió una participación directa del otro vehículo involucrado en la reconstrucción del caso.