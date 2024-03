Garantizan el stock de insumos para los abortos: «Neuquén compró misoprostol que ya no teníamos»

«El desafío es poder mantener el stock», aseguró Cristian D ´Alu, responsable del departamento de Salud Sexual y Reproductiva de Neuquén. Explicó que el gobierno provincial está cubriendo la faltante, tanto de anticonceptivos como de tratamientos que garantizan los abortos voluntarios y legales. En diciembre pasado, Nación envió los últimos suministros.

D ´Alu ocupa el cargo desde mediados de 2022, y tras el cambio de administración, lo confirmaron en el puesto. A nivel nacional, la dirección sigue vacante. «Habían asignado a una persona, pero creo que no está más. Nunca la conocimos, nunca se contactó. No sabemos quién es y si es que hay alguien. Todavía no sabemos», afirmó el referente local.

Manifestó que hace tres meses que Nación frenó la provisión de todo lo que incumbe a esta área, por ejemplo, los kits Remediar, que incluían anticonceptivos orales e inyectables, y preservativos, que iban a los centros de salud. «La última vez que recibimos fue en diciembre, en estos días algo muy mínimo que estimamos que es lo que ha quedado de la gestión anterior», agregó.

«Provincia compra (anticonceptivos) cuando advierte que nos estamos quedando con poca cantidad. Este año provincia compró porque llegamos a febrero y no teníamos, y los insumos se van gastando. Hicimos un listado de lo más necesario y pudo la provincia comprar para poder tener stock, y poder abastecer, sobre todo los medicamentos que se utilizan para las interrupciones del embarazo», aseguró D ´Alu.

Indicó que en enero la provincia adquirió 1.200 tratamientos de misoprostol, que es la medicación que se usa para los abortos voluntarios en el primer trimestre de gestación. Planteó que en las próximas semanas llegarán los tratamientos combinados (mifepristona y misoprostol) que son insumos de la anterior gestión de Nación para Neuquén.

El funcionario sostuvo que está al tanto de la situación en otras provincias «que no la están pasando muy bien» por este «parate» en el abastecimiento.

Remarcó que en la actualidad hay 62 efectores de salud que garantizan la práctica del aborto seguro en toda la provincia, incluidas las licenciadas en obstetricia, que desde diciembre de 2023 se convirtieron en las primeras del país que están autorizadas a acompañar todo el proceso de la interrupción.

La experiencia en el hospital de Junín de los Andes

Daniela Rodríguez es una de las dos obstétricas del hospital de Junín de los Andes que lleva adelante el consultorio IVE/ILE hace más de un año, los martes de 13 a 16 horas. Precisó que la posibilidad de recetar tanto misoprostol como mifepristona amplía el rol que ya venían desarrollando en la conserjería en opciones.

Esto significa que además de informar a las usuarias cuáles son las alternativas que tienen si deciden interrumpir el embarazo, como venían haciendo, ahora pueden completar el ciclo prescribiéndole la medicación.

Enfatizó que la incorporación al vademécum obstétrico fue impulsada por las profesionales y tuvo el respaldo de la subsecretaría de Salud. Mencionó que hay cierta cercanía que las ayuda, ya que «las pacientes nos conocen. Nosotras acompañamos los trabajos de parto de sus primas, de su tía, de su hermana. Nos ven en la internación, nos ven a lo largo del embarazo. Si por alguna razón le falla el método anticonceptivo, y vuelven a quedar embarazas, ya ven una cara conocida. Todo eso suma».

El año pasado realizaron la capacitación en AMEU (la aspiración manual endouterina), que es otra forma de abortar con un procedimiento que se ejecuta dentro del establecimiento de salud.

«Las pacientes concurren al consultorio, se realiza la conserjería en opciones, eligen el tratamiento, ya sea medicamentoso o con aspiración y dependiendo de la edad gestacional también eligen hacerlo en su domicilio o hacerlo internadas. Después eligen el método anticonceptivo. Tratamos que las paciente que viven esta experiencia puedan contar con un método», señaló Rodríguez.

Dijo que por ahora «no hemos tenido faltantes» en el suministro de los insumos.