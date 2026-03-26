Cómo hacer una tarta de atún en 20 minutos: una receta fácil y deliciosa

Lista de Ingredientes cebollas: 2 puerro: ½ unidad morrón rojo: ½ tomate perita: 1 atún desmenuzado: 1 lata lomitos de atún: 1 lata huevos: 3 queso crema: 200 gr aceitunas verdes o negras: 100 gr huevos duros: 3 tapa de tarta: 2 sal, pimienta y pimentón dulce: a gusto

Preparación

En una sartén caliente ponemos un poquito de aceite y agregamos las cebollas cortadas en pluma, el puerro y el morrón. Sofreímos, agregamos un poquito de sal y un tomate perita cortado en cubos. Cocinar hasta que tiernicen las verduras.

Una vez fría la preparación, pasamos a bol y agregamos los atunes, tres huevos crudos, el queso crema y condimentamos. Incorporamos las aceitunas cortadas en rueditas y los 3 huevos duros cortados.

En una fuente redonda colocamos una de las tapas de tarta y encima el relleno. Tapamos con la otra masa de tarta. Hacer repulgue o presionar para cerrar. Pincelar con huevo batido y con un tenedor pinchar la superficie.

Llevar a horno, precalentado, a 200° C por 20 minutos y listo.