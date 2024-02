Aluminé: este emprendedor ofrece los productos «fetiche» más foodies y gourmets de la Patagonia

Elías Trigo, emprendedor gourmet, posa esta mañana (7/02/24) en Aluminé, anticipando la bienvenida a visitantes y turistas del próximo finde largo de Carnaval.

Argentina es cortoplacista.

Hoy más que nunca, ante tanto desquicio.

Cómo hace entonces un emprendedor para poder innovar, condición que requiere para ser competitivo y sobrevivir en el mercado.

«Primero, hay que tener mucha paciencia, no desesperarse. Segundo, ser creativo lo máximo posible. Y tercero, remarla, remarla y seguir remándola».

Quien piensa así es Elías Trigo (35), sanjuanino que desde hace 11 años eligió Aluminé como su lugar de vida y que recién hace dos meses inauguró su propio almacén gourmet y la está rompiendo en respuesta positiva de clientes, tanto locales como visitantes/turistas.

«Tengo la mayoría de los productores de los emprendedores regionales. Ser parte y artífice de una red de una economía pensada como solidaria y colaborativa es esencial para seguir en pie como pymes y comercios», razona Elías Trigo, de Aluminé.

¿La clave? Tener los mejores productos fetiches de la cordillera patagónica y apuntar a los sibaritas que no solo quieren llevarse un recuerdo de su estadía en Aluminé sino que quieren acceder a productos nuevos y sorprendentes.

Quien prefiere la categoría «healthy» se fija más en la propiedades de un producto que en su sabor. Elías apunta a un público mucho más amplio que busca lo fresco, orgánico, natural, original, sabroso y sano, por supuesto. Alta calidad & foodie, recalca.

Durante casi una década Elías fue empleado de la fiambrería El Pehuen, justo a una cuadra de donde hoy tiene su negocio (Almacén Gourmet, Conrado Villegas al 400, justo en diagonal a otro emblemático comercio de Aluminé, la panadería El Tano, de la familia Cúpari).

Con todo el know how que pudo ir capitalizando en su puesto anterior Elías fue pensando en el largo plazo donde el proyecto personal lo fue vislumbrando con claridad a medida que avanzaba el tiempo.

«La miel es uno de los productos más emblemáticos y fetiches de Aluminé», comenta Elías Trigo.

«En pandemia maduré aún más la idea y acá estoy, ahora, con un comercio tal cual siempre lo soñé. Andaba por San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón… y veía locales gourmet boutique y pensaba: ¿por qué no podemos tener propuestas similares en Aluminé? Diciembre pasado no fue el mejor momento para inaugurar un negocio; este verano no estalló como lo fueron las vacaciones del año pasado… pero finalmente siempre está la misma duda: ¿alguna vez está la coyuntura económica ideal para lanzarse como emprendedor? Quizás nunca. Pero en un momento hay que decidirse y hacerlo», comenta Elías a «Yo Como».

Mientras fue empleado aprovechar de estudiar y hacer cursos en el Centro de Formación Profesional Aluminé Número 4 (Cfpa4), sitio que es tan exitoso por estos lares y que abre todo el tiempo las posibilidades laborales de quienes tienen espíritu emprendedor en la zona.

Fue justamente en el Cfpa4 que aprendió a ser dulces y le permitió tener su propia marca, «Delicias de Aluminé», que cobija variedades de dulces que van desde los hechos con frutillas a arándanos, pasando por rosa mosqueta, frambuesas y sauco, entre otras.

«En Pilolil hay una cooperativa que vende la pulpa de mosqueda. Yo se la compro y con ella hago los dulces. Esto mismo hago con todos los insumos que necesito: acrecentar y alimentar la red entre quienes somos productores. Darnos una mano unos a otros más que necesario hoy es una exigencia. Esta filosofía o actitud es parte del adn mío como emprendedor», insiste el entrevistado.

Por ello, «día a día voy ampliando el abanico de producción de emprendedores de la región y la Patagonia». La economía solidaria, colaborativa y en red se impone, razona. «Es la que nos va a salvar a todos», dice como si fuera un mantra personal.

¿Qué productos ofrece Elías a locales y turistas? Los fetiches. «Nada novedoso: Aluminé tiene las mejores mieles del país. Bueno, estas mieles -todas premiadísimas y con medallas de concursos nacionales- las tengo a la venta».

¿Qué más? «El piñón es emblemático de esta parte de Neuquén. Lo podemos encontrar en pasta, escabeche, en almíbar, alfajores, licores, café y azúcar».

«Otro producto local fetiche infaltable en la demanda del visitante: los hongos de pinos. Cómo no te vas a llevar una bolsita de hongos para hacer después un rissoto en casa».

Elías trata de mantenerse al margen de las modas, eso no es lo suyo: «lo mío es lo que perdura, mi búsqueda va por los productores locales, de cercanía, frescos y de altísima calidad».

Obvio que no desconoce al sibarita que lee en la etiqueta del producto todas sus propiedades. «Se busca mucho también aquellos productos que aportan nutrientes», advierte.

De todos modos es bien sabido que el alimento que perdura en el tiempo es el que suma sabor a sus cualidades alimenticias.

Elías, tiempo atrás, premiado por su cerveza artesanal.

Elías no busca lo raro. Busca lo exquisito y que sea impecable desde lo bromatológico y conservación. «Esa es mi responsabilidad», reitera quien también es elaborador de cerveza casera, pasión y hobby muy habitual en nuestra Patagonia. «Estudié, investigué, ensayé, experimenté… y hoy consigo una cerveza más clara con el aroma y el sabor que tenía en mente», comparte. Esta formación le permite elegir las mejores cervezas artesanales de esa región de la provincia de Neuquén, según su criterio, y exponerlas para el consumo.

Los estantes y vidrieras de su almacén los complementa con blends de té traídos de San Luis, aceites y vinagres de Mendoza, más exquisiteces que él conoce de su infancia de San Juan y el norte argentino como canchada, hierbas orgánicas y vinos.

Elías es de hablar pausado y seguro. Slow podría ser su movimiento. Cauteloso y esperanzador al mismo tiempo. Con ganas siempre de nadar en el «oceáno azul», esa estrategia según la cual el emprendedor buscar crear un espacio sin competencia.

Creo que Elías algo de esto ya está saboreando, acá en Aluminé.