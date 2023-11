“Nutriloca”, la nutricionista influencer del momento llega a la nueva edición de YO PIENSO en Neuquén

La autora del libro «Comemos lo que somos» despliega una gran creatividad para abordar la alimentación desde varias perspectivas.

De su collage académico, la rosarina Rocío Hernández es Licenciada en Nutrición (MP 904 MN 9648) con especialidad en alimentación basada en plantas. También estudió Psicología Social. Actualmente es directora del posgrado de Nutrición basada en plantas, salud, ética y soberanía alimentaria, de la Universidad Nacional de Rosario. Integra la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR) y la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida (SAMEV).

Este año editó su primer libro “Comemos lo que somos”. Con una cualidad muy particular y un gran compromiso es divulgadora y generadora de contenidos nutricionales y políticos en sus redes sociales.

De la combinación entre su formación en nutrición con psicología nace el seudónimo Nutriloca. Así se la conoce en las redes sociales. En ese espacio Rocío Hernández despliega una gran creatividad para abordar la alimentación desde varias perspectivas.

De manera coloquial y muy atractiva, la nutricionista explica la complejidad del sistema alimentario. La Nutriloca lo fundamenta todo, desde las propiedades nutricionales hasta las consecuencias ambientales que existen en la elección de cada alimento. “Soy una rosarina divulgadora comeplantas (risas). También una profesional de la salud que se toma en serio la salud para todos, incluido el planeta que habitamos y todas las especies que cooperan en él. Como nutri, me identifico con esta construcción, con intentar recomendar alimentos y prácticas alimentarias que nos permitan gozar de salud individual y planetaria. Porque sin un planeta sano, no es posible la salud de todos nosotros”, explica Rocío Hernández.

Saber de dónde vienen los alimentos, cuál fue su recorrido, su proceso de elaboración, cuán cerca o cuán lejos está de la tierra cada bocado que incorporamos, es parte de la lista de inquietudes de la nutricionista. ¿Queremos comer productos sin historia, en una tierra arrasada por un cuerpo explotado? Si se desconoce no se puede elegir con libertad. ¿Existe la libertad de elección?

En su libro Comemos lo que somos, Rocío Hernández propone la incomodidad de la pregunta para advertir sobre el impacto que tiene lo que comemos. “La idea era dar vuelta la tan famosa frase Somos lo que comemos, porque la verdad es que no somos solo eso. Cuando nos atrevemos a darle vuelta a todo, podemos ver las cosas desde otra perspectiva”.

“Para mí, saber lo que somos nos permite conocer qué quiero cambiar de eso y con eso elegir otros alimentos que me acerquen a ello. Es decir, cambiar lo que somos nos hace cambiar lo que comemos muchas veces y no al revés. Es un juego de palabras, donde el rol activo lo tenemos nosotros no solo los alimentos”, se detiene la autora sobre el título de su libro.

La licenciada en nutrición viene a revisar el vínculo con los alimentos. Foto gentileza.

El alimento es vital. Sin embargo, no se trata solamente de una fuente de vitaminas y minerales. Cuando comemos estamos incorporando una parte del mundo. La elección de uno sobre otro tiene consecuencias en los territorios, en los cuerpos, en toda la comunidad. La licenciada en nutrición viene a revisar el vínculo con los alimentos. Invita a construir una salida colectiva. Entiende que alimentarnos es un acto político, y es el primer paso para cambiar este mundo en llamas.

“Comer es un acto íntimo e individual, pero también es colectivo, vincular y político. Porque en ese plato de comida aterriza historia, economía, ambiente, más allá de lo que me gusta o no me gusta. Aprendimos a comer lo que comemos, siempre en contexto y junto a otras personas. Comer es político (no estamos hablando de partidos) porque somos parte del engranaje de un sistema, con nuestro aporte, con nuestra demanda. Somos personas moviendo la rueda de la economía alimentaria. Lo interesante de esto quizás es preguntarnos, de que rueda quiero ser parte”, invita a indagar la nutricionista.

Rocío Hernández apuesta a alimentos saludables, seguros y soberanos. Foto gentileza.

Desmitificando que comer sano es inalcanzable, Rocío Hernández apuesta a alimentos saludables, seguros y soberanos. Cocinar es una de las claves, comer con alimentos de temporada y descubrir las legumbres, otras de las estrategias para alcanzar una alimentación completa. Legumbreconomía es como lo propone Rocío.

“Hoy en día estamos siendo testigos de una gran paradoja de la malnutrición: mientras muchas personas están muriendo de hambre y desnutriciones agudas y crónicas, otra gran parte de personas está muriendo por el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, accidentes cerebrovasculares, etc. La malnutrición por defecto y por exceso nos está afectando de la misma manera”, advierte la nutricionista.

Saber lo que somos nos permite conocer qué quiero cambiar de eso y con eso elegir otros alimentos que me acerquen a ello. Es decir, cambiar lo que somos nos hace cambiar lo que comemos». Rocío Hernández – (MP 904 MN 9648)

“Argentina tiene un consumo de legumbres de 800 gramos por habitante por año, o sea algo así como el guiso de junio y las cucharaditas de noviembre en la ensaladita y se terminó. Versus un consumo de 195 kg de productos ultra procesados por persona por año y 143 litros de bebidas azucaradas. Los datos son increíbles, y esto nos permite hacer una lectura de lo que sobra y de lo que falta, y de las consecuencias de esto”, revela Rocío sobre los alarmantes datos de consumo de la población argentina.

Este mes la Nutriloca Rocío Hernández visitará la región para participar de una nueva edición de YO PIENSO, organizado por Diario RÍO NEGRO.

La idea del encuentro es advertir sobre la importancia del sistema alimentario en lo individual hacia la transformación colectiva. “Vamos a pensarnos en torno a nuestros platos, y no solo desde la importancia vital que tienen los alimentos para nuestra propia existencia, sino ampliando la mirada a todo lo que nos rodea y de lo que somos parte”, invita Rocío Hernández a toda la comunidad a sumarse a esta nueva edición.

YO PIENSO 2023: Fecha, entradas y descuentos

El evento se realizará el martes 14 de noviembre en salón Rainbow de Casino Magic Neuquén. ¡Podés adquirir tus entradas haciendo clic acá!

Los suscriptores de RÍO NEGRO tienen acceso a dos entradas sin cargo para el evento. Además, un descuento del 50% OFF para socios Club Río Negro en el valor del ticket. ¡Aprovechá antes de que se agoten!

Acompañan a Diario RÍO NEGRO en este evento: el Gobierno de la Provincia de Neuquén, la Municipalidad de Neuquén y Casino Magic. En el rol de partner eventos, Nippon Car y Río Negro Radio.