Gobich: nació en Neuquén y compartió escenario con Trueno y Tiago PZK, hoy la rompe en redes

Gonzalo Gobich tiene 24 años y nació en Neuquén. Desde chico sueña con vivir de la música, una pasión que le trajo abrir un show de Trueno y Tiago PZK. Hoy se define como creador de contenido y encontró una estrategia con la que cosecha más de medio millón de seguidores en redes sociales.

El joven artista nació en Neuquén, pero también vivió con su familia en Villa Regina y Roca. Fue a los 11 años cuando se mudó a Santa Cruz con su mamá, donde comenzó incursionar en la música. “A esa edad empecé a tener mis primeras canciones grabadas con la camarita de la computadora”, contó.

A los 18 años decidió volver a su lugar de origen, donde trabajó para poder costear sus videoclips. “Siento que la música es otra manera de comunicar y me propuse eso, toda la rentabilidad iba a mi música”, expuso.

Con los objetivos de hacerse conocido, a fines del 2019 emprendió su viaje a Buenos Aires, pero la pandemia frustró sus planes y se convirtió en nómade, hasta que volvió a Santa Cruz. “Esa etapa me sirvió para darme cuenta y entender un poco hacia donde va la industria de la música, empecé a aprender eso y surgió la creación de contenido”, relató.

“Me di cuenta de que los cazatalentos ya no son como antes que buscaban artistas, sino que potencian aquellos que ya tienen una comunidad”, explicó. Así fue que comenzó a subir videos en las redes sociales, “como una obligación”, dijo. Aunque admitió que “después se volvió como una segunda pasión”.

Entrevistas para TikTok. Foto: Gentileza.

“Empecé a ver que estaba creciendo y me gustó, ahora todo el tiempo estoy pensando en la manera de superarme a mi mismo”, contó. Manifestó que al principio “era todo música”, pero se cuestionó: “no soy solo música, también soy otras cosas”.

Su faceta de actor y creador de contenido explotó en redes y hoy cosecha más de 500 mil seguidores. “Me gusta mucho hablar con la gente, soy muy sociable”, señaló. Esas características hicieron que encuentre su estrategia.

“En un principio hice un contenido donde le preguntaba a la gente en la calle qué estaba escuchando y después se fue transformando en entrevistas de diferentes temáticas”, detalló.

“El futuro de los artistas es conectado en redes”

Gobich se define como “creador de contenido” y no como influencer. Describió que “la diferencia radica en cómo comunicar”. “Yo pienso una idea y la ejecuto, incluso cuando tengo que trabajar con marcas, pienso bien como quiero hacer el contenido”, expuso.

Contó que en una oportunidad trabajó con una marca de comida vegana. “Fui a un local de comida rápida a pedir comida vegana con una cámara escondida y me dijeron que no tenían y que vaya a la competencia. Eso tiene que ver con cómo ejecutarlo”, contó.

Gobich expresó que para él, “el futuro de los artistas es conectado en redes”. “Ya no vemos esos artistas que no sabíamos nada de su vida, que consumíamos su música y nada más, eso está empezando a morir”, aseguró. “De hecho ya hay artistas mainstream que están empezando a mostrar otras partes de su vida en redes”, agregó.

Gobich compuso 25 canciones. Foto: Gentileza.

Comentó que él no podría subir el mismo contenido todo el tiempo. “Si hago tres veces lo mismo ya me frustré, no lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo como una obligación, por eso es conveniente una constante reinvención”, reflexionó.

Actualmente, la creación de contenido le permite al artista neuquino generar ingresos y viajar, pero sigue apostando por la música y espera a fin de año migrar al exterior. “Quiero llevar lo que estoy haciendo acá y compartirlo”.

De compartir escenario con Trueno y Tiago PZK a lanzar su último EP “777”

Gobich abrió el escenario para Trueno, que cantó con Tiago PZK en 2021. Fue en Tecnópolis y lo hizo con la rapera Freyja. Lo describió como “una noche mágica” y “una gran experiencia”.

El cantante tiene 25 canciones y su último lanzamiento fue 777. Un EP de tres canciones que describe como su “reinvención”. “Estuve en una búsqueda musical y siento que esto culminó con esa búsqueda y me genera un poco de identidad musical”, comentó.

Cantó en el mismo escenario que Trueno y Tiago PZK. Foto: Gentileza.

La primera llamada Miércoles retrata de una “historia de desamor”. La segunda, Tempestad, “habla sobre el atravesar situaciones en las que tenés dos caminos, o te destruye, o te hace más fuerte”, contó. La última, El Rey de las Olas, “es el camino que hago haciéndome más fuerte”, expuso.

“Lo que hice fue contar una historia. Por ahí los artistas hoy juntan canciones y lanzan un disco, pero no hay un concepto que gira alrededor de eso”, comentó. “Siento un poco que es lo que quiero hacer a futuro, continuar haciendo música que tenga un concepto, una historia”, finalizó.

