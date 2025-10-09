Gran operativo en Allen: hallan un presunto artefacto explosivo frente a una estación de servicio

La Policía y personal de Bomberos montaron un intenso operativo en Allen tras encontrar un presunto artefacto explosivo. Fuentes policiales indicaron que estaba dentro de un cesto de basura ubicado frente a una estación de servicio y por ello decidieron cercar el perímetro. Cortaron el tránsito por la calle Tomas Orell.

Presuntos explosivos en Allen: cómo fueron encontrados

El comisario José González en diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmó el operativo y detalló que el comando recibió la alerta minutos antes de las 11. En la denuncia manifestaban que habrían dos artefactos que parecían ser «bombas molotov» dentro de un cesto de basura ubicado entre las calles Aristóbulo del Valle y Tomás Orell.

La preocupación aumentó debido a que el sitio está justo enfrente de la estación de servicio Shell. González señaló que cercaron todo el perímetro por seguridad y solicitaron la ayuda de la Brigada de Explosivos para verificar el contenido.

«No se ve la típica forma de una bomba, pero si que parecen dos botellas con algún contenido adentro. Nadie se puede acercar así que está todo restringido», destacó. También comentó que se hizo un relevamientos de cámaras donde pudieron acceder a un video que muestra a una persona dejando los artefactos en horas de la madrugada.