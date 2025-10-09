Protesta en el centro de Neuquén: UPCN corta calles para exigir el pase a planta permanente de trabajadores

Integrantes del gremio UPCN iniciaron una protesta en pleno centro de Neuquén con un corte de calle frente al Ministerio de Hacienda. La medida se realiza con el fin de exigir el pase a planta de trabajadores eventuales que cuentan con años de antigüedad. Apuntan al Gobierno y piden respuestas inmediatas.

Exigen el pase a planta permanente de trabajadores

La secretaria de igualdad y oportunidades de UPCN, Alejandra Sandoval, informó que la medida de fuerza se inició este jueves por la mañana e incluye el corte de la calle Rioja. Detalló que se acercaron al Ministerio de Hacienda para entregar una nota en la que exigen el pase a planta de trabajadores y trabajadoras eventuales.

«El reclamo es de vieja data», afirmó la gremialista en una entrevista radial y señaló que la primer medida se realizó el 24 del mes pasado, la misma tenía como eje cuatro puntos: pase a planta de los 190 trabajadores y trabajadoras eventuales, el cambio de nivel, el cambio de agrupamiento y el ingreso de los hijos de fallecidos.

«De los cuatro puntos lo único que hicieron fue discriminar a los trabajadores eventuales y le dieron puesto solo a 109, al resto lo dejaron en espera de su pase a planta», resaltó Sandoval. La gremialista indicó que la selección se hizo «a dedo» y no en «una mesa como corresponde», por lo que «al hacerlo a dedo solo le dieron el si al gremio de ATE».

Debido a esta situación, el gremio decidió llevar su reclamo a las puertas de Hacienda y señaló que permanecerán en el sitio durante algunos minutos. «Queremos el pase a planta de los trabajadores», reiteró y mencionó que en caso de no obtener respuestas, no descartan iniciar un paro general la próxima semana.