Grave accidente cerca del centro de Neuquén: un obrero cayó al vacío y quedó en terapia intensiva

Imagen de archivo de la obra en el 2024. Foto: captura Google Maps.

Un grave accidente ocurrió este martes en una obra cerca del centro de Neuquén. Un trabajador cayó al vacío desde un quinto piso y quedó en terapia intensiva.

El comisario Antonio Muñoz a Diario RÍO NEGRO informó que el hecho ocurrió a las 10.30 en una construcción entre las calles Pinar y Entre Ríos, en el barrio Santa Genoveva.

Según precisó el encargado de la obra a las autoridades, un operario de 32 años estaba sobre una escalera apoyada sobre una pared de madera, la cual tapaba el hueco del ascensor.

Por el peso, la estructura cedió y el hombre cayó al vacío e impactó con distintas maderas que estaban ubicadas allí en el trayecto hacia abajo.

Al lugar acudió una ambulancia del SIEN, quien trasladó al sujeto en estado consciente hacia la clínica San Agustín por diversas lesiones.

Investigan el accidente laboral en el centro de Neuquén: el herido está en terapia intensiva

El último parte médico al que accedió la Policía en horas de la tarde detalla que la víctima se encuentra en terapia intensiva con un grave traumatismo en el cráneo, lesiones en el rostro, fracturas múltiples y contusión pulmonar.

En el caso intervino la fiscalía de Delitos contra las Personas a cargo de Lucrecia Sola. La obra, que consiste en la construcción de una clínica y consultorios médicos, retomó su curso tras el accidente luego de las primeras pericias.