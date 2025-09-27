Indemnizan a una mujer que se cayó en una plaza del centro de Neuquén

El hecho ocurrió en julio de 2018, en la plaza ubicada en Ministro González y Córdoba. Foto Oscar Livera.

El municipio de Neuquén fue condenado a indemnizar a una mujer que sufrió graves lesiones luego de caerse en la vereda de la plaza ubicada en Ministro González y Córdoba de la ciudad capital. Allí se estaba realizando una obra de mantenimiento.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso que presentó la municipalidad y confirmó así el fallo de primera instancia.

Los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosú Larumbe afirmaron que la responsabilidad del Estado no sólo está determinada por la conservación de la vereda y espacios públicos dentro de su jurisdicción, “sino también en el incumplimiento del poder de policía de control o vigilancia que debió ejercer sobre el tercero contratista”.

De acuerdo al relato de la mujer, en julio de 2018, personal de una empresa se encontraba realizando remodelaciones en la plaza. Cuando ella se acercó a su auto tropezó con la raíz de un árbol que había sido removido, perdió el equilibrio, impactó su cabeza contra un vehículo que se encontraba estacionado y golpeó su codo izquierdo contra el cordón de la vereda.

A raíz de las heridas fue asistida en una clínica local. Sufrió una doble fractura de codo izquierdo y traumatismos. Las lesiones requirieron varias intervenciones quirúrgicas.

El fallo destacó que de los registros fílmicos aportados por la mujer, surgía que no había carteles, vallas, luces, o advertencias que prevengan a los transeúntes sobre la obra.

Los jueces señalaron que hubo “incumplimiento de las más elementales normas de seguridad” y que es el municipio quien “tiene el deber concreto y determinado de hacer las intimaciones correspondientes al ejecutante de la obra pública, sancionarlo, tomar medidas preventivas, clausurar la obra”.

Asimismo, se subrayó que, si bien la firma y la municipalidad culparon a la víctima, “no hay indicio alguno o elemento aportado que permita inferir la imprudencia o negligencia de la reclamante”.

La empresa que tenía a cargo la obra fue declarada responsable solidaria.