Lo chocaron, se le prendió fuego la moto y ahora pelea por su vida en Neuquén: buscan al responsable

Un grave choque se registró este lunes en Neuquén capital. Un motociclista que iba junto a su pareja fue embestido, impactó contra un auto estacionado y luego su rodado se prendió fuego. El conductor que ocasionó el incidente se dio a la fuga, mientras que el hombre pelea por su vida.

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre la calle Belgrano, casi en la intersección con Gobernador Asmar, en el centro oeste de la ciudad.

Allí, dos personas a bordo de una moto iban en el carril derecho de la calle cuando una persona a bordo de un auto de color gris -que iba del lado izquierdo- dobló sin advertir al motociclista a su costado.

Foto: Gentileza Canal 7.

El auto terminó embistiendo contra la motocicleta, cuyos ocupantes terminaron chocando también contra un auto estacionado.

Luego del choque la moto se prendió fuego, mientras que las dos personas a bordo terminaron siendo asistidos por testigos, ya que el conductor del auto siguió su trayecto por Gobernador Asmar.

La familia del motociclista pide ayuda para encontrar a la persona a bordo del auto

Ayelén Díaz, hermana del conductor de la motocicleta, informó a LU5 que el parte médico que recibieron este lunes a la noche era que su hermano estaba en estado crítico internado en terapia intensiva en un hospital de la ciudad.

Por otra parte, comentó que él se dedica a la construcción y que tiene un hijo de dos meses. En este sentido, señaló que el choque ocurrió cuando se dirigían al centro a comprar pañales tras el trabajo.

Con respecto a su pareja, Ayelén mencionó que registró quemaduras leves y le tuvieron que coser las piernas, pero que recibió el alta médica en la misma jornada.

«La ambulancia llegó a tiempo, sino mi hermano perdía la vida», resaltó y también destacó la ayuda por parte de los vecinos, quienes los atendieron inmediatamente.

Mientras en redes sociales se viralizan las cadenas de oración por el motociclistas, sus familiares piden ayuda para dar con la persona a bordo del auto gris, el cual sería un Volkswagen Gol. En las imágenes no lograron capturar la patente del vehículo.