Gripe aviar en Cipolletti: «las granjas de Pollolín continuarán intervenidas por 20 días»

El gerente de la empresa Pollolín, Fabian Maionchi explicó que la empresa continúa esperando la ayuda económica que Nación prometió a las empresas que fueron afectadas por los casos de gripe aviar. Actualmente la empresa se encuentra sin poder exportar por la falta de stock, y atraviesa una crisis que afecta no solo a sus empleados y consumidores, sino que también al modelo productivo.

El gerente de la empresa Pollolín Fabian Maionchi expresó que “están a la espera de las resoluciones, todavía no hubo ningún aporte de Nación. Lo que hubo fue un aporte de la Provincia para los sueldos de los trabajadores, eso va directamente a los CBU de los empleados. Por ahora no hay noticias claras de cuánto o cuándo se harán los pagos de Nación, pero los necesitamos urgente”.

La provincia de Río Negro fue la primera en detectar casos de gripe aviar en aves de corral en todo el país, y los casos se dieron en la firma de Pollolín. La empresa distribuye productos derivados del pollo en todo el Alto Valle. Desde que se detectó el primer caso la empresa sufrió pérdidas irremediables, ya que “sacrificaron alrededor de 640 mil pollos, lo que da una suma de 600 millones de pesos de pérdida”, aseguró Maionchi. A ese valor hay que sumar el costo que se utilizó para realizar el sacrificio sanitario.

Por otro lado, explicó que desde que comenzó la intervención del Senasa en la granja no hubo otros focos dentro de la integración. “Estamos haciendo lo posible para bajar los riesgos, no hay nada que garantice que no se pueda contagiar una granja, pero estamos minimizando los riesgos”, indicó Maionchi en LU19.

Manifestó que “las granjas continuarán intervenidas hasta dentro de 20 días y a partir de ahí, si da todo bien, se podrá volver a cargar las tres granjas de Mainque. Para poder cargar esas granjas hay que tener financiamiento, para comprar huevos fértiles, alimentar esos pollitos y luego faenarlos”.

Claramente, la crisis afectó a la cadena productiva provocando faltante de productos en las góndolas. Maionchi explicó que la Patagonia fue el área más afectada y que debido a la merma que hubo en la producción en el país, los precios suben y bajan por oferta y demanda.

La empresa tiene más de mil empleados agrupados en las diferentes empresas del grupo, por lo que la crisis afecta a los trabajadores. Hace unos días los empleados de la firma se movilizaron en los puentes carreteros de Cipolletti y Neuquén para reclamar por la ayuda que solicitó la empresa al gobierno nacional y provincial. Aseguraron que este mes la empresa pagó los sueldos en cuotas y aún en caso de no mejorar la situación de la empresa existe el riesgo de reducir el personal.

Luego de la movilización, la empresa recibió la ayuda de la Provincia para poder terminar de pagar los sueldos de los empleados, pero aún esperan la de Nación.

El gerente explicó que el volumen de producción bajó un 30%, pero los costos fijos siguen siendo los mismos. Actualmente están trabajando con la provincia para que emitan los certificados de emergencia para poder presentar al banco y Afip.

De acuerdo al preventivo de crisis presentado por la empresa, si fuera necesario y no logran reponer las granjas deberán bajar las horas de trabajo y reducir el personal, pero para que esto no suceda la firma necesita de la asistencia de Nación.