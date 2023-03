Gripe aviar: en Mainqué hay dos focos y ya se sacrificaron unas 600.000 aves de corral

Mainqué es una de las localidades más afectadas del país ya que suma dos focos y no solo eso sino que los brotes afectan de lleno al sector comercial, en aves de corral. Se estima que hasta el momento, solo en el pueblo rural de Río Negro, se sacrificaron unas 600.000 aves de corral.

Por esta y otras razones, el gobierno de Río Negro declaró la Emergencia Agropecuaria en Río Negro por gripe aviar, a través del decreto 227/23.

El viernes pasado, 10 de marzo, se dio a conocer el segundo caso positivo de gripe aviar en una granja comercial de Mainqué y el operativo sanitario de sacrificio de aves continúa. Este es de mayor magnitud que los anteriores, en las instalaciones de «Productores integrados».

Los trabajos de desinfección, vacío sanitario y posterior enterramiento sanitario, comenzaron el viernes a la noche, mismo día de confirmación del caso positivo, continuaron durante el fin de semana y siguen hasta hoy, cinco días después. Operarios de Senasa, autoridades de Salud, del privado y otros actores del Estado, continúan trabajando en el sacrificio de miles de animales.

Según pudo conocer RIO NEGRO a través del intendente de Mainqué, Miguel Petricio, este nuevo operativo implica la matanza preventiva de alrededor de 400.000 aves, según cifras estimativas. Casi el doble de las que ya se habían sacrificado en el primer caso detectado en los galpones de «Pollolín».

«La vez anterior habían sido 200.000 ahora cerca de 400.000 aves, según se estima», aseguró el jefe comunal en diálogo con RIO NEGRO. Petricio además, comentó que la granja afectada es de un grupo de productores que trabaja para «Pollolín».

Este medio consultó a Senasa sobre la cantidad específica de animales pero no dieron la información oficial ya que solo se conocerá con exactitud y precisión cuando termine el operativo.

Los centros regionales llevan adelante «acciones sanitarias correspondientes en los predios afectados». Lo que se busca con estas medidas es que no se siga propagando la enfermedad, mientras continúan los rastrillajes también con la asistencia y monitoreo de personal de Salud Pública, desde donde también realizan relevamientos sociales.

«Intentaron politizar el tema»

En diálogo con RIO NEGRO, el jefe comunal comentó que hubo un sector político liderado por uno de los candidatos a intendente que «politizó» el tema con un intento de corte de puente, pero finalmente no tuvo apoyo y no se realizó la manifestación. Aunque no dio más detalles, dijo que la intervención de autoridades de Senasa fue clave para llevar tranquilidad.

«Esto no tiene nada que ver con la política. Es una desgracia, un hecho desafortunado» Miguel Petricio, intendente de Mainqué

Por otro lado, valoró que el pueblo y la comunidad local está respondiendo «con bastante madurez», ante la preocupación suscitada.

Los costos del operativo

Consultados sobre quién asume los costos de estos trabajos, desde Senasa informaron oficialmente que ante la confirmación de un caso positivo de aves de corral (circuito comercial) se determina el trabajo de un equipo técnico -profesional del Senasa- para fiscalizar esas tareas sanitarias.

«La responsabilidad primaria para la realización del vacío y enterramiento sanitario, y posterior desinfección del lugar es de la persona titular del establecimiento», en este caso un privado.

De todas maneras, desde la institución aseguraron que los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén y los municipios de cada lugar afectado, colaboran en la logística y aspectos operativos.

Cabe destacar que dentro de los requerimientos legales para habilitar un establecimiento avícola, la empresa debe presentar un plan de acción ante una emergencia como la que está en curso. En ese plan, se debería explicitar el paso a paso y el compromiso de asumir los costos que implicaría su puesta en marcha.

Por otra parte, hoy se supo que el senador Alberto Weretilneck gestionó asistencia financiera para las Pymes afectadas. Lo hizo en una reunión de trabajo en Buenos Aires en la que participaron los referentes de la empresa avícola de Río Negro, Pollolín S.A., el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y autoridades del Senasa. A la vez, el funcionario acompañó a productores avícolas a la sede del Banco Nación, donde conversaron sobre asistencia financiera y crediticia.

Ocho focos de trabajo en la región

Según un informe de Senasa, hasta ayer 14 de marzo en la región había ocho focos de operativos sanitarios por Influenza Aviar simultáneos, según la distribución de los brotes. Hay cinco focos activos en Neuquén (en aves silvestres y de traspatio) y tres en Río Negro (en aves comerciales y de traspatio).

En Neuquén, los casos se detectaron en Laguna Blanca (Zapala), San Patricio del Chañar, Las Lajas y Senillosa. En Río Negro, hubo positivos en Mainqué y Lamarque.

Hay más de 300 notificaciones analizadas por el Laboratorio del Senasa, a la fecha (14/03) son 50 los casos confirmados. En aves de traspatio (41), silvestres (4) y sector comercial (5) distribuidos de la siguiente manera: 18 en Córdoba, 11 en Buenos Aires, 5 en Neuquén, 5 en Santa Fe, 3 en Río Negro, 2 en San Luis, 2 en Chaco, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero, 1 en Salta y 1 en La Pampa.