Habilitá Gratis en Neuquén: 678 comercios ya aprovecharon el programa que facilita emprender

En Neuquén, un nuevo emprendimiento se suma a la lista de comercios que abren sus puertas con el respaldo del programa municipal Habilitá Gratis.

Se trata de la óptica Glass.sk, ubicada en Juan B. Justo 66, atendida por su dueña, Sofía Karam, que se suma a los más de 678 locales alcanzados por esta política pública.

El programa busca acompañar a quienes deciden invertir en la ciudad, eximiéndolos del pago de los primeros seis meses de la licencia comercial y sin cobrar las inspecciones ni los trámites de habilitación.

Karam valoró la facilidad de los trámites y la iniciativa municipal: «Fue súper fácil la habilitación, rapidísimo. Me parece una muy buena iniciativa porque la ciudad está en constante crecimiento y hay que animarse a apostar, porque sí se puede». Glass.sk atiende de lunes a sábado, de 9 a 14.30 y de 16.30 a 20.

Más del 60% de la población de Neuquén es joven: el municipio acompaña su impulso con programas como Habilitá Gratis

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el valor del empuje de los jóvenes emprendedores. «Sofía es un ejemplo de la fuerza emprendedora que caracteriza a la ciudad. Neuquén tiene la particularidad de contar con más del 60 por ciento de su población joven«, afirmó.

La funcionaria también subrayó que la apertura de nuevos comercios acompaña el crecimiento demográfico y económico de la capital neuquina. «Hoy Neuquén recibe más de 20 familias por día, lo que genera una dinámica económica muy particular. Desde la Municipalidad estamos acompañando con programas como Habilitá Gratis, que se convierten en un verdadero incentivo», señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, resaltó la magnitud del programa: «Con la incorporación de Glass.sk, ya son 678 los comercios que accedieron a los beneficios del programa. Esto demuestra que el acompañamiento es real y representa un alivio concreto para quienes comienzan su camino en el mundo comercial».