Bicicletas eléctricas en Neuquén: conoce ‘SiBici’, la app que revoluciona el transporte urbano

Este martes, el intendente de Neuquén Mariano Gaido la puesta en marcha del nuevo sistema de bicicletas eléctricas de la ciudada. Con una inversión de 400 millones de pesos, ya cuenta con más de 140 descargas. Te contamos los detalles del nuevo sistema de la capital más moderna de la Patagonia.

Según detallaron durante la inauguración se trata de 100 bicicletas que estarán distribuidas en cinco puntos estratégicos. Son rojas y podrán «ser utilizadas una vez que los usuarios bajen la aplicación».

Con la aplicación descargada, solo restará que los usuarios carguen sus datos y acepten las condiciones de uso. Cada bicicleta tendrá un costo por hora y se podrá usar libremente, al ser eléctricas tienen una autonomía de 30 kilómetros.

«SiBici», la nueva app para usar las bicicletas eléctricas de Neuquén, la capital más moderna de la Patagonia

“Es un orgullo para nuestra ciudad capital llevar adelante esta prestación de servicio que tuvo una inversión de más de 400 millones de pesos. Un sistema de movilidad que ha llegado para quedarse en Neuquén”, explicó Gaido. La aplicación para utilizarlas se llama «SiBici» y ya cuenta con 140 descargas.

Los puntos en los que están ubicadas las bicicletas son:

Plaza de las Banderas

Balneario Gustavo Fahler

ETON

Parque Central

Parque Jaime de Nevares

Noelia Rueda Cáceres describió cómo podrán usarse, “primero hay que descargar la aplicación SiBici Neuquén, que está disponible tanto para Android como para iOS, el ícono de la app es de color bordó. Una vez que esté en el celular, lo primero que pedirá es subir la foto del DNI para verificar la persona que lo va a usar. Completado este paso, la app solicitará aceptar los términos y condiciones de uso, y cargar un medio de pago, ya que la bicicleta es pública pero tiene un costo de uso”, dijo la funcionaria.

Además, aclaró que a diferencia de las bicicletas verdes que son gratuitas, “estas eléctricas tienen un costo de 500 pesos por hora”.

Una vez que se cumple con todos estos pasos ya se habilita para el uso, y solo hay que acercarse a una “biciestación, van a ver un QR en cada anclaje. Simplemente escanea el código con la app, y cuando el color de la biciestación cambie se podrá desanclar la bicicleta”