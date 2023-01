Habló el docente de Neuquén que se viralizó por su gesto con la persona que recuperó su billetera

El pasado martes cuando perdió su billetera mientras andaba en bicicleta, Luis García, un docente jubilado de Neuquén jamás imaginó que su nombre circularía por las redes sociales tras conocerse el gesto que tuvo con la persona que le devolvió sus pertenencias. El haberle comprado y organizado un asado al trabajador de la construcción (y a sus compañeros) que encontró la documentación, no pasó desapercibido.

En diálogo con RÍO NEGRO contó con modestia que su acción no le parece «nada extraordinario» y que más bien responde a su forma de vivir la vida. «Yo creo en la gente, y creo bien, jamás pienso mal del resto y creo que los trabajadores que la persona honesta que encontró mis pertenencias estuvo en ese lugar por eso», relató.

También destaca que según su manera de ver las cosas «el verdadero protagonista es Pablo Fuentes«, el trabajador de la construcción que resguardó su billetera y con el que luego, junto a sus compañeros, compartió un asado completo abajo de un álamo a un costado de la vía del tren en Manuel Bejarano y 12 de septiembre.

Luis tiene 60 años, es jubilado y ejerció como docente de Historia en Neuquén, pero asume ser un poco «infantil» y que tal vez por eso y sin alegar su propia torpeza perdió su billetera en la ciclovía este martes.

«Esto fue una cadena de buenas intensiones», detalló y agregó que no solo Pablo colaboró en que recupere toda su documentación, sino que también «una chica me dio aviso de que tenía mi riñonera abierta». «Si ella no me avisaba yo no podía saber luego en qué zona había extraviado mis cosas», narró.

«Yo trato de vivir relajado, me cuesta mucho tomar ciertos recaudos y por eso mi familia a veces me regaña porque jamás creo que algo malo va a pasar o que me voy a tomar con malas personas», confesó.

Entendiendo las consecuencias de la viralización de su caso, Luis García o «chimango» como lo conocen sus amigos y excompañeros de trabajo, pidió que la repercusión «sirva para mostrar que todavía hay gente honesta y que es importante que se conozcan las buenas acciones como la de Pablo, principalmente para que otros las imiten».

Durante el asado hubo tiempo para sacarse una selfie.

Luis cosechó un grupo de obreros amigos y además confesó estar contento de que muchas personas conozcan lo que esas personas hicieron por él. «Tenía mucha documentación importante, la verdad es que fue un alivio que aparezca», dijo.

«Siempre hay oportunidades para portarse bien», comentó entre risas e invitó a que la gente haga pública las acciones positivas para que se repliquen.

La historia de Luis y Pablo se difundió rápidamente en redes

Luis explicó que la primera persona en publicar la historia fue su hija «Flopi» y que jamás se imaginó la cantidad de personas que se iban a contactar con él al reconocerlo.

La acción de Pablo al devolver su billetera y la propia en muestra de agradecimiento cosechó decenas de mensajes en redes sociales.

«Felicitaciones gran gesto, esto es lo que me hace creer en mi país» o «Felicitaciones a ambos !!! Esencia de buenas personas» fueron solo algunos de los comentarios en el posteo de RÍO NEGRO.