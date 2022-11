Habló la mamá que defendió a su hijo del bullying: «me desbordé emocionalmente»

Luego de que se viralizaran las imágenes donde golpea a un alumno, la mamá roquense que defendió a su hijo del bullying habló en una entrevista para Telefé Noticias.

«Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho. La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo», expresó.

A la hora de explicar su reacción, comentó: «A mí lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo».

«Mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado. A él le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año, llegó un día a casa todo ensangrentado. Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores«, continuó su relato.

«Yo le dije a mi hijo que no se defendiera ni contestara las agresiones. Estas son las consecuencias. Antes de entrar desbordada al curso pedí que por favor frenaran a los chicos que molestaban a mi hijo. La respuesta del preceptor fue insultarnos a mi hijo y a mí«, agregó.

La señora, llamada Romina, finalizó: «Entré a increpar a este alumno. Lo que hice fue defender a mi hijo, no fue la manera adecuada para terminar esta situación».