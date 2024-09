Habrá cartelería de la tasa vial en las estaciones de combustible de Neuquén

Los estacioneros, que están en contra de la aplicación de la tasa vial en las estaciones de combustible, instalarán en breve la cartería que advierte al conductor que la nafta es más cara en la región por disposiciones municipales, confirmó Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible.

Consultado sobre algunas versiones que indicaban que en algunas operadoras de la provincia no se estaría aplicando, sostuvo que «si alguien no lo está haciendo, puede tener sanción del municipio. Hoy es obligatoria, en el caso de YPF lo trasladó al precio en Neuquén, Centenario, estimo que en Cutral Co y San Martín de los Andes», sostuvo.

El empresario destacó la importancia de la cartelería que se va a exhibir en breve en cada establecimiento, debido para «dejar expuesto que el precio es más caro que en otros lugares por una cuestión impositiva municipal», dijo. El plazo es de 120 días para la implementación, según lo estableció la resolución de la secretaría de energía y de comercio de Nación.

RIO NEGRO visitó algunas estaciones de combustible de la capital. En una carga de 10.000 pesos de combustible súper, 355 corresponden a la tasa vial. El importe no se desglosa en el tícket del consumidor final, sí en los comprobantes que se entregan tipo «A» para los responsables inscriptos al IVA.

El municipio capitalino realizó inspecciones aleatorias en algunas sedes y no encontraron infractores.

La cartelería del cobro de la tasa vial se deberá implementar en 120 días (foto Matías Subat)

La tasa vial se implementó en Neuquén junto con otras nuevas tasas creadas en 2024 por la comuna para paliar la quita de fondos de la administración nacional. Son tasas con destinos específicos, en el caso de la vial, para la partida del transporte urbano y se le cobra en los surtidores, un 4.5% de precio neto (sin impuestos) del combustible.

El municipio informó de una recaudación el mes pasado cercana a los 460 millones de pesos, por unos 15 millones de litros declarados en los surtidores neuquinos.

En el caso de la tasa CAN ( o ecotasa), que recaudó 588 millones de pesos, el destino es financiar el costo de la recolección de residuos y el traslado del Complejo Ambiental Neuquén. Se cobra en la boleta de CALF.

Se creó el 30 de noviembre, pero el cobro comenzó en enero, con la vigencia de la ordenanza tarifaria 2024. Para asegurar la recaudación, se incluyó en la facturación de energía, tras un acuerdo con la cooperativa CALF que asumió como agente de retención a cambio de cobrar la deuda de CALF con Cammesa en la misma boleta.

Para implementar el cobro de la tasa vial se buscó una reglamentación conjunta con los estacioneros. Pero como los dueños de las estaciones de servicio se negaron a participar de las reuniones convocadas por la comuna, Neuquén avanzó sin los empresarios y no fijó un porcentaje para los estacioneros, como se había entablado inicialmente.

«No acordamos nada, como con la Cámara nos pusimos en la vereda de enfrente, sacó ese 2% que se nos iba a dar de comisión», deslizó Pirri. La comuna ya lo había adelantado, cuando informó que mientras esperaba el acuerdo empresario, pugnaba por la regionalización de la medida.

En una carga de $10.000 de súper, la tasa municipal equivale a unos $356. Son 588 millones de ingresos con destino al transporte urbano (foto Matías Subat)

Sólo Cipolletti no lo implementó el cobro de la tasa en la microregión de Senillosa, Neuquén, Plottier y Centenario. La Comarca petrolera la puso en marcha y en San Martín fueron los pioneros. Zapala comenzó el trámite pero el intendente, Carlos Koopman, frenó el proceso que el mismo Ejecutivo había impulsado.

Los reclamos empresarios

En la capital, un hotel en la zona del aeropuerto inició un reclamo administrativo ante la comuna por el cese y devolución del pago de la tasa CAN, en tanto los intentos de frenar el cobro en la justicia fracasaron todos.

ACIPAN inició una fuerte campaña para retirar de la tarifaria 2025 las sobretasas creadas en 2024 con destino a los lotes con servicio, como la tasa forestal y habitacional o la sobretasa a los grandes generadores por los residuos voluminosos y su tratamiento. La negociación alcanzó a subir la vara imponible: en agosto se definió que alcanzará a las firmas con recaudación anual desde 1.600 millones de pesos a más de 10.800 millones.

El municipio no tiene previsto sacar las nuevas tasas de la ordenanza tarifaria 2025, en tanto el dato se conocerá el 31 de octubre, cuando se presente en el Deliberante junto con el presupuesto para el próximo año.