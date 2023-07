Hacen recomendaciones para no estigmatizar a los pueblos indígenas

La Defensora del Público de la Nación Miriam Lewin brindará una charla en Bariloche para dar a conocer una serie de recomendaciones para el tratamiento mediático de los pueblos indígenas. Será este martes a las 14 en la sede de radio Nacional y la actividad es abierta al público.

«Ya venimos visitando las zona de Bariloche y El Bolsón. Lo hicimos en medio del conflicto que tiene el estado provincial con algunas comunidades«, advirtió Lewin.

La periodista manifestó preocupación al considerar que «desde los medios provinciales y nacionales, se criminalizan los reclamos de las comunidades y se los etiqueta como vioentos y como una amenaza».

Aseveró que «hay una construcción de un enemigo público». «Sabemos que, en otros contextos históricos de crisis, la construcción de una amenaza encarnada en un sector de la población, tiene consecuencias muy negativas. Pudimos percibir es que esto se daba en Bariloche», indicó.

Insistió en que en la ciudad cordillerana hay un «temor» hacia las identidades mapuches y se las desacredita. «Esto tuvo como consecuencias. No se pueden aislar los hechos violentos que sucedieron en Bariloche y en El Bolsón y que tuvieron como objeto a personas de comunidades mapuches», dijo.

Recalcó que la Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria y que «está en contra de toda limitación a la libertad de expresión». «Pero vimos que era necesario construir, junto a expertos de la academia, personas que tuvieran experiencia en la cuestión indígena e integrantes de comunidades, elaborar recomendaciones para los medios respecto al abordaje de la cuestión indígena», agregó.

Señaló que muchas veces, se «folkloriza» a los pueblos originarios y por lo general, no se los consulta como fuentes en cuestiones que los atañe de manera directa.

«Este martes se va a presentar este decálogo, habrá espacio para preguntas y respuestas y algún tipo de debate. No nos gusta personalizar ni acusar a algún medio en particular. Muchas veces, cuando algún medio es objeto de reclamo por algo que se dijo, descubrimos que no es mala voluntad sino desconocimiento«, concluyó.