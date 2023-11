Hackearon el celular de María Emilia Soria, intendenta de Roca

El teléfono celular de María Emilia Soria, la intendenta de General Roca, fue hackeado en la tarde de este jueves, de acuerdo a lo que comunicaron desde el área de prensa del municipio. Al aparecer, la maniobra respondería a un tipo de estafa virtual, repetido en los últimos días en la región.

Según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el ataque se produjo hace algunos minutos y afectó el normal funcionamiento del Whatsapp de la jefa comunal.

Tras el hackeo, mencionaron fuentes del Ejecutivo roquense, la intendenta llevó su celular al área de Informática, para constatar la operación y revisar los alcances en el dispositivo.

El hecho se conoció luego de que, a través del teléfono de la dirigente, se pidieran sumas de dinero a sus contactos. Hasta el momento, se informó que ninguno cayó en el engaño.

El antecedente de la intendenta de Cervantes: ¿Qué sucedió?

Un hecho similar le había ocurrido a mediados de septiembre a la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, cuando desde su celular, y sin previo aviso, empezaron a salir mensajes pidiendo dinero a sus contactos.

El hecho fue informado rápidamente por el equipo de prensa. Según explicaron el hackeo se conoció una conocida le envió un mensaje diciéndole que le iba a llegar un código que le había enviado por error.

«Claudia le dijo ‘¿a mí me mandaste? No me llegó nada’, y automáticamente le llegó una imagen con un código, ella hizo click para ver qué era y ahí la hackearon«, contó el equipo. La intendenta inmediatamente llamó a su amiga quien le dijo que no le había enviado nada y que habían ingresado a su móvil.

En desarrollo