Historias de adopción en Río Negro: «Nuestra conexión es única, es mi hijo desde el minuto 0»

Según la Real Academia Española, “familia” es ese grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Pero detrás del acartonado concepto que hace alusión a la vida conyugal y los lazos sanguíneos, hay historias de vida que demuestran que la familia es un concepto para llenar de significados.

Un espacio propio, construido de lazos afectivos. El propio clan, el hogar. Ese grupo social que a veces viene dado y que en ocasiones, por decisión personal o circunstancias de la vida, algunos se atreven a elegir.

La historia de Claudia es inédita. Conoció a su hijo Agustín a los 2 años, en Roca. En un contexto de total vulnerabilidad, su madre y padre biológicos no podían sostener una crianza saludable. Esta situación fue el comienzo de este encuentro que luego dio lugar a la familia que formaron.

“Nos cruzamos en la vida de cada uno con esa misión, la mía de maternar y la de él, ser hijo”, reveló la mujer quien contó la emocionante historia vivida. “Comenzamos a tener un contacto más frecuente porque los progenitores acudían a mi cuando necesitaban ayuda para el cuidado: llevarlo al médico, comprarle las cosas para la escuela, proveerles alimentos”, contó la mujer.

El derecho a adoptar también incluye a los más grandes. Foto: Archivo

Poco a poco empezaron a compartir más tiempo, lo que permitió que se generara un lazo inmenso. “Ambos sabíamos que nuestra conexión era única. Así fue ganándose el amor de mi entorno”, dijo Claudia.

El contacto y la convivencia se hicieron más frecuentes hasta que un día Senaf tomó la medida excepcional y quedaría institucionalizado en un hogar. “Me llaman y me dicen que Agustín pedía por mí”, recordó la mujer. Su mamá biológica aceptó que la guarda la tuviera Claudia bajo la supervisión del organismo. Y desde ese día no se separaron.

“Cuando él empezó a pedirme si podía llamarme mamá, con miedos y dudas sobre la responsabilidad que conlleva, entendí que no se trataba de mi, sino de él» reflexionó la mujer.

Empecé a entender que ya era su mamá desde el momento que lo cuidaba, que lo priorizaba, que era incondicional, que lo escuchaba, que lo amaba desde otro lugar y desde otra manera diferente a la que estaba acostumbrado” Claudia, mamá adoptiva de Agustín (16 años)

Luego apareció el tema de la adopción, aunque con mucho dolor porque había amor y el contacto con sus progenitores no se iba a romper. Hubo varias audiencias y al tiempo su mamá biológica falleció y se aceleró el proceso.

“Ella quería -y lo planteó ante la jueza- que Agustín no se quitara su apellido. Y eso se respetó. Así es que tiene mi apellido y el de su mamá biológica”, relató a RIO NEGRO. En 2022 se dictó la sentencia para la adopción y hoy él ya tiene 16 años.

La historia de Fede y Noah: «Es mi hijo desde el minuto 0»

“Romper con el miedo, lanzarse, hacer ese salto de fe, fue el acto más valiente de mi vida y, de repetir mi historia, estoy seguro de que volveríamos a elegirnos”, contó Fede, un roquense que adoptó a un adolescente de 13 años en Roca.

Hoy, el hombre tiene 35 años y hace dos años es el papá de Noah, quien ya cumplió los 15. La familia es monoparental, el papá con el hijo y se suma la integrante perruna, Alaska. Los tres viven en una casa en Roca.

“Siempre tuve en claro el deseo de paternar, a veces uno lo programa más en conjunto, en pareja, con el tiempo –o quizás con la ruptura de ciertas estructuras- entendés que también se puede de forma individual y es igual de válido”, contó Fede en una entrevista con RIO NEGRO.

El abrazo de padre e hijo, una conexión única. Foto: Andrés Maripe

El proceso de adopción para él fue “cósmico”. “El universo nos cruzó y nos elegimos”, dijo el hombre quien conoció al chico antes de ser su padre adoptivo.

Inició el trámite en el juzgado de Río Negro y pasaron por el proceso que conllevó entrevistas con los diferentes equipos técnicos, informes sociales, psicológicos y un sinfín de audiencias.

“El elegirnos no fue solo desde lo humano, sino desde algo más allá de todo, es un sentimiento inexplicable. (…) A mi vida le faltaba algo (así como una pieza de puzzle) y eso que le faltaba era Noah. Él es todo lo que está bien” Fede, papá adoptivo de Noah (15 años)

Fede rescata cada paso, cada día y cada hora. “Escucharlo decirme Pa al menos para sobornarme o negociar algo, verlo crecer, enseñarle, que me enseñe, equivocarnos juntos. Saber que uno está para el otro. Porque es así, somos un equipo y si bien el adulto es uno, un solo abrazo de mi hijo me reinicia la vida”, contó el hombre.

En el proceso de adopción el principal obstáculo que atravesó fue la ansiedad, la incertidumbre y la angustia. “Cortás clavos, tenes miedos y a veces los tiempos no son los mejores aliados”, contó. Ahora, están a la espera de tener nuevo DNI. “Hoy es la cereza del postre. Noah es mi hijo desde el minuto 0”, reafirmó, agradecido.

Animarse a adoptar: «Los adolescentes no son un lienzo en blanco»

“Hay muchas familias que a veces tienen miedo, dudas, prejuicios, y más cuando es un adolescente”, dijo Claudia y dejó un mensaje de aliento. “Animarse”. “Mientras haya amor y deseo de maternar, los obstáculos van a poder superarse. Nunca bajar los brazos”, cerró.

Hay 17 sentencias de adopción en 2023 en Juzgados de Familia. Foto: Andrés Maripe

Para Fede es importante apoyarse y disipar miedos entre pares, que la posibilidad de tener una familia también sea para los adolescentes y no solo para los niños. “Las adolescencias vienen con una historia, no son un lienzo en blanco como tal vez lo puede ser unx niñx en la primera infancia, y puede que asuste o no cumpla con ese parámetro etario que se dispone en principio, pero debemos de poder desmitificar el prejuicio”, relató.

La familia si se puede elegir

Cuando se dice que la familia es sangre, que la familia no se elige, se excluye a quienes adoptan por el deseo de maternar o paternar; e infancias y adolescencias que necesitan construir su hogar. Así, la adopción es un camino para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en el seno de una familia.

Este derecho no solo vale para los bebés o niños, sino también vale para los “más grandes”. Si bien no todas las experiencias son positivas y hay casos de adopciones frustradas, se trata de ampliar la mirada.

Familias inscriptas 82 familias inscriptas en el Registro de Adoptantes (Ruagfa) en Río Negro en diciembre de 2023.

Nuevas familias 19 nuevas inscripciones en un mes en el Registro de Adoptantes (Ruagfa) de Río Negro durante diciembre 2023.

El Registro Único y requisitos para aspirar a la adopción

En Río Negro existe el Registro Único de Aspirantes a Guardias con Fines Adoptivo (Ruagfa) que tiene a disposición el formulario de solicitud de inscripción, con carácter de declaración jurada.

¿Quiénes pueden adoptar?

Personas unidas en matrimonio, en unión convivencial o una única persona, de 25 años en adelante, quienes se encuentren inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de su domicilio. Para las personas extranjeras, se requiere residencia en el país por un período mínimo de 5 años.

¿Quiénes no pueden adoptar?

Los que no estén inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, quienes estén inscriptos en algún Programa como Familia Solidaria/Familia de Tránsito, Familia de acogimiento. Los que no hayan cumplido 25 años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente cumpla este requisito; el ascendiente a su descendiente, un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.