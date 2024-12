Hubo 50 rescates en el río durante Navidad y alertan por Año Nuevo: los puntos a tener en cuenta en Neuquén

Navidad se vivió con una intensa concurrencia en los balnearios de Neuquén con alrededor de 50.000 personas disfrutando de las costas del río Limay. Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de riesgos: los guardavidas realizaron 50 rescates en un solo día, además de innumerables asistencias y acciones preventivas para evitar tragedias. Así, se preparan para un Año Nuevo alertando a la comunidad sobre el peligro en las aguas neuquinas.

«Hubo 50 rescates sobre la zona del Limay en los balnearios Valentina Sur, Gatica (Sandra Canale), Isla Verde, Gustavo Fahler (Río Grande) y el paseo costero«, expuso el representante del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, Gastón Gaona.

Ese 25 de diciembre, entre las cinco decenas de asistencias, se vivieron algunas impactantes. Una de ellas fue la de un joven que sufrió un accidente tras lanzarse del puente de ingreso a la Isla 132 a aguas poco profundas. “Saltó frente al club santafesino, pero no calculó que el nivel del agua que había. Se golpeó la frente y el hombro, y quedó bastante desorientado”, expuso el guardavidas.

La jornada también estuvo marcada por disturbios en tierra. En la playa de Río Grande, un enfrentamiento entre jóvenes terminó con un adolescente noqueado, mientras que en el sector del club santafesino, la policía tuvo que intervenir para proteger a una persona que era perseguida y agredida.

Hubo rescates. Foto: gentileza.

Si bien no fueron intervenciones acuáticas, los disturbios siempre pueden trasladarse al agua en medio de los altercados, y así acrecentar su peligrosidad.

En Plottier, los guardavidas se sumaron a un operativo de Defensa Civil para combatir un incendio frente a una isla. “Colaboramos con la canoa y ayudamos a cruzar a unos pescadores que habían quedado atrapados del otro lado”, señaló.

“Fue un día movido, con muchos rescates y prevenciones. Tuvimos que intervenir en situaciones complicadas», resumió Gaona.

De cara a la celebración de Año Nuevo, el equipo de guardavidas ya está preparado para una jornada similar, aunque se espera que la concurrencia sea menor debido a temperaturas algo más bajas.

El guardavidas manifestó: “Pedimos que tengan conciencia de que el río está peligroso y que siempre se acerquen a los guardavidas y consulten los lugares seguros para bañarse”.

Los puntos más conflictivos, según informó el representante de los guardavidas, son el sector de Gatica (Sandra Canale) y la Isla Verde.

El primero es donde está el puesto uno y dos de guardavidas. Gaona explicó que muchas veces las familias se juntan para hacer asado o alguna comida en las parrillas y «dejan a los niños solos«.

En la Isla Verde lo que sucede es que muchas personas intentan cruzar el río confiando en sus habilidades de nado. “Ahí se confían y terminan en problemas. Tuvimos que llamar a Náutica para que asistiera a un hombre que no podía volver a la costa”, relató.

El balneario Gustavo Fahler, más conocido como Río Grande, es uno de los de mayor peligrosidad. «Los remolinos y la corriente lo hacen un sector muy peligroso», comentó Gaona, es por esto que «prácticamente no están permitiendo que se meta la gente».

Se trata del sector que está sobre la calle Democracia, desde la bomba del EPAS hasta casi la calle Río Negro. «Esos 150 metros tienen muchos remolinos y la corriente va muy rápido. Te metes y enseguida estás 50 metros más abajo».

Balneario de la calle Linares en Neuquén. Foto: Oscar Livera

Con el trabajo conjunto de guardavidas, Defensa Civil, Náutica y otros organismos, el objetivo es garantizar la seguridad de los bañistas y minimizar los riesgos en los próximos días festivos.



Además, Gaona dio algunas recomendaciones a los bañistas. Meterse a los lugares habilitados es la principal. «También es importante consultarles a los guardavidas los lugares peligrosos, y los más lindos para disfrutar el día».

Recordó «no descuidar a los más chicos porque siempre puede pasar una situación de riesgo». «Por último, lo más importante es que no salten de sitios altos al agua, ya que todos los días se modifica el cause del río y donde ayer no había nada en el fondo hoy si puede haber y al revés».