Necrológicas de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

ISLA, CARLOS «ARCHI» Consorcio Villa del Río participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla acompañando a Conrado y familia en estos difíciles momentos.

Isla, Carlos «Archi» El equipo de Norpat Ingeniería participa con profundo pesar el fallecimiento de Archi. Acompañamos a Conrado y familia en este difícil momento.

PINTOR, FRANCISCA El Circulo de Odontologos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a la Dra Analia Boock, socia y colaboradora de posgrado, en estos momentos de dolor.

Salazar vda de Uriarte, Anita R. Falleció en Gral Roca, el día 30/04/26, a la edad de 88 años, participan su fallecimiento sus hijos Claudio Uriarte y Noemí Uriarte, sus nietos Nicolás y Martina, su bisnieto Paulo y comunican quee sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio municipal.

VAISMAN, Graciela Analia y Luis Pomponio participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Vittorio hijos y nietos en este difícil momento.