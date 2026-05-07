Necrológicas de hoy, jueves 7 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 7 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ISLA, CARLOS «ARCHI»
Consorcio Villa del Río participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla acompañando a Conrado y familia en estos difíciles momentos.
Isla, Carlos «Archi»
El equipo de Norpat Ingeniería participa con profundo pesar el fallecimiento de Archi. Acompañamos a Conrado y familia en este difícil momento.
PINTOR, FRANCISCA
El Circulo de Odontologos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a la Dra Analia Boock, socia y colaboradora de posgrado, en estos momentos de dolor.
Salazar vda de Uriarte, Anita R.
Falleció en Gral Roca, el día 30/04/26, a la edad de 88 años, participan su fallecimiento sus hijos Claudio Uriarte y Noemí Uriarte, sus nietos Nicolás y Martina, su bisnieto Paulo y comunican quee sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio municipal.
VAISMAN, Graciela
Analia y Luis Pomponio participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Vittorio hijos y nietos en este difícil momento.
VIÑUELA DE VAISMAN, GRACIELA
Acompañamos a Vicky y familia en estos momentos de tanto dolor por su partida. Familias Wolf, Ackerman y Sipowich
Comentarios