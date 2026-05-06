Una mujer que conducía una motocicleta murió tras un siniestro fatal en Cipolletti

Una mujer falleció este miércoles tras protagonizar un trágico siniestro vial en la ciudad de Cipolletti. El hecho ocurrió en la intersección de Av. Menguelle y Circunvalación, donde trabajan peritos y efectivos policiales para determinar las circunstancias del accidente.

Según los primeros datos, la víctima circulaba en una motocicleta cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y derrapó sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia de la caída, fue atropellada por un vehículo que transitaba por la misma vía.

En el sitio trabaja personal del Gabinete de Criminalística, que realiza las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro fatal. También intervienen efectivos policiales y personal de emergencia.

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