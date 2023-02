Indignación por una ambulancia de 20 años que se detuvo cuando trasladaba a un paciente, en Godoy

Ayer por la tarde, vecinos de Godoy empujaron durante una cuadra y media una vieja ambulancia que trasladaba a un hombre que había sufrido un paro cardiorespiratorio. Ante el dramático escenario -que terminó con la muerte del paciente- el intendente y personal del Centro de Salud de Atención Primaria (CAPS) «Mariela Romero», contaron la situación de precariedad que tienen que afrontar en la localidad.

Todo ocurrió ayer, en la calle Mariano Moreno al 300 alrededor de las 16.20, cuando una ambulancia se detuvo por un desperfecto mecánico en pleno traslado de un paciente que había sufrido un paro cardíaco. Vecinos que estaban en la cuadra intentaron ayudar empujando pero el vehículo no funcionaba. Según una de las personas que colaboró, «la batería tenía los pernos flojos».

Cabe recordar que la ambulancia estuvo detenida durante casi 20 minutos y si bien el paciente llegó con vida al hospital de Regina, falleció minutos después a pesar del esfuerzo que realizaron los profesionales.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Juan, el chofer de la ambulancia comentó cómo es el estado de las ambulancias. «Desde mi rol, hago el mantenimiento necesario en las ambulancias pero hay situaciones que no dependen de nosotros», manifestó el trabajador y agregó que actualmente los dos vehículos del CAPS están rotos.

Una ambulancia es modelo 2007 y la otra 2013. Al ser modelos antiguos «siempre tienen problemas mecánicos». Agregó que todos los meses se rompe una y además, indicó que el año pasado hubo una situación similar. «Es normal que esto suceda», sentenció.

Una ambulancia con 20 años de antigüedad

Ante los hechos, RÍO NEGRO consultó a Luis Ivancich, intendente de la localidad sobre las condiciones en las que trabaja el personal de salud en la localidad.

«La ambulancia es municipal y fue cedida al centro de salud cero kilómetro pero hace 20 años (solo tiene oxigeno)», contó el jefe comunal y agregó que es un problema grave.

Relató que el tema sanitario es complejo y realizaron un censo con los vecinos para establecer las prioridades en materia sanitaria y todos coincidieron que las escasas condiciones que hay en el centro de salud de Godoy. «El centro de salud lo construimos nosotros y se lo entregamos a provincia. Sólo lo equiparon con una ambulancia que trajeron de Cipolletti y tiene el motor fundido», señaló.

Por su parte, el jefe comunal aseguró que las ambulancias «no deberían estar operando más de diez años».

La realidad es desalentadora para el centro de salud que actualmente trabaja con un médico (va sólo unos días a la semana), dos enfermeros y una ambulancia prestada.

«Nosotros no podemos hacer más de lo que gestionamos desde el municipio. Hicimos un centro de salud y se lo entregamos a la provincia. Hoy por hoy tenemos diez mil habitantes en Godoy y no hay recursos. No se puede trabajar», explicó Ivancich.

Y aseguró que la lucha por tener un centro en condiciones la llevan adelante desde hace 30 años. Y es que, cada vez que ocurre una emergencia que requiere traslado, se debe recurrir de inmediato al hospital de Villa Regina que queda a 5 kilómetros.»Más de lo que hacemos, no podemos», concluyó Luis Ivancich.

Personal de salud con escasos recursos

Mientras un grupo de personas empujaba la ambulancia, un médico y enfermero que se encontraban cerca del lugar de los hechos se sumaron para intentar reanimar al hombre. Estos mismos profesionales de la salud fueron quienes detallaron a este medio que la ambulancia no estaba debidamente equipada para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Fuentes de salud, en diálogo con RÍO NEGRO indicaron que desde que empezaron a desempañar sus funciones, realizan tareas de mantenimiento en los vehículos. «Cada vez que tomamos la guardia, revisamos la ambulancia y con lo poco que hay tratamos de tenerla mínimamente equipada»

Por su parte, comentaron que la falta de políticas públicas y presupuesto para la salud es total. «Faltan muchas cosas y lamentablemente no van a estar porque no hay recursos». Además, ratificaron que las ambulancias no cuentan con los elementos para asistir una emergencia. «Solo sirven para traslado», concluyeron.

Escuchá a Luis Ivancichi, intendente de General Enrique Godoy, en «En eso estamos» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.