Insólito: multaron a los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar por exceso de velocidad

Los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar se encuentran en una difícil situación tras recibir cuatro multas por un total de $826.770 por exceso de velocidad, a pesar de haber solicitado previamente la eximición por su rol en emergencias. «No podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo», señalaron en un comunicado.

Las infracciones habrían sido emitidas mientras los móviles de la institución estaban en cumplimiento de servicios de emergencia, y a pesar de haber realizado los descargos correspondientes, estos nunca fueron respondidos por las autoridades.

«Desde que asumió esta gestión hemos sido comprensivos con algunas situaciones que si bien no afectaban nuestro funcionamiento, pero nos dejaron la sensación de que no se está valorando la labor de Bomberos Voluntarios», expresarón.

La institución informó que, «en febrero de este año se informó a la municipalidad sobre los móviles pertenecientes a nuestra institución, los cuales deberían quedar eximidos de multas de este tipo. Cuando llegó la primera multa se hizo el correspondiente descargo, el cual nunca respondieron, como así también los descargos de las posteriores infracciones».

Las cuatro multas por exceso de velocidad. Foto: gentileza Bomberos Voluntarios.

Además de las multas, el comunicado detalla una serie de situaciones que generaron malestar en los bomberos, como, la falta de reconocimiento en actos oficiales, la exclusión de proyectos comunitarios y la carencia de comunicación formal en eventos donde participan junto a otras entidades.

«Podemos ser tolerantes con el hecho de que desde la municipalidad no nos hagan ningún tipo de aporte. Podemos también aceptar que lamentablemente haya funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias. En resumiendo cuentas, podemos aguantarles la falta de interés, el no acompañamiento, la ignorancia, la desprolijidad y falta de capacidad, pero no podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo, utilizando como medio multas que están llenas de vicios y en momentos en los que estábamos en cumplimiento de servicios de emergencias«, agregarón en el comunicado.

Los vehículos multados son una unidad de rescate rápido, una unidad logística y de traslado de personal, una unidad cisterna y autobomba de segundo ataque y una unidad autobomba pesada.

«Una de las multas contiene la firma de una persona que hace más de un año y medio no es empleada municipal. Entendemos que utilizan firmas digitales, sin el consentimiento de las personas que figuran como inspectoras o inspectores. Este tipo de desprolijidades puede tener un alto costo para la municipalidad, si se lo lleva al plano jurídico, y por ende un elevado costo para el pueblo, que es donde se deben destinar los fondos comunales», continuarón.

Multaron a los bomberos de San Patricio del Chañar: el intendente no asistió a la reunión

Una de las situaciones más preocupantes para los bomberos fue la ausencia del intendente Gonzalo Núñez en una reunión solicitada para el lunes 12 de agosto, donde esperaban recibir explicaciones y compromisos para mejorar la relación institucional. Según señalaron, «Núñez no solo no asistió, sino que tampoco envió a ningún funcionario en su representación».

Los bomberos subrayaron que, pese a su descontento, siguen siendo una institución apolítica y de puertas abiertas, y pidieron a las autoridades locales que cumplan con los compromisos asumidos con la comunidad.

El comunicado fue firmado por el jefe de cuerpo activo, Barro Florencio, y el presidente de la comisión directiva, San Martín Jorge, quienes adjuntaron la documentación correspondiente a las multas y descargos realizados.

Radares entre San Patricio del Chañar y Añelo

Los radares están instalados a la vera de la Ruta 7, en las entradas de las picadas 12 y 19, funcionan las 24 horas. La circulación por esta zona a una velocidad mayor a 60 kilómetros por hora comenzó a ser multada desde mayo.

Son tres legales y operativos. Uno fijo y dos móviles.