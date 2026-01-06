«Intenso y espeso»: el humo del incendio en Puerto Patriada llegó al Alto Valle por culpa del viento

Así se veía la columna de humo del incendio este lunes a la noche en Puerto Patriada. Foto: Gentileza.

La conmoción por el incendio en Puerto Patriada empieza a dejar registros en el Alto Valle. Bomberos voluntarios de Plottier confirmaron que el humo ya llegó a la región por culpa del viento.

«Se comunica a toda la población que el humo que se percibe en el ámbito de Plotier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut», precisaron.

Desde el cuerpo de bomberos indicaron que la columna provino por parte del viento se observa «intenso y espeso».

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el jefe del cuartel, Carlos Mansilla, detalló que el olor se siente en inmediaciones de la Ruta 22.

Por su parte, en Centenario también reportaron la presencia de humo: según indicó Centenario Digital, se siente desde el hemodía y los equipos de emergencia solicitaron mantener la calma y que quienes tengan problemas respiratorios tomen las precauciones necesarias.

Alerta roja por el incendio forestal en Puerto Patriada

El incendio se desató el lunes por la tarde y mantienen en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. El viento complica los trabajos en el sector.

Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres se encuentra en la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.

Según detalló el intendente de El Hoyo, Cesar Salamín, el incendio es de «grandes proporciones» y afecta a las zonas de Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Sauzal. En total se evacuaron 700 vehículos,

“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.

La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.

El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.

“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.

Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín.