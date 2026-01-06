Trágico choque en Ruta 40: la víctima fatal sería un colaborador del combate de incendios, cómo están los heridos

Un trágico accidente conmocionó a la cordillera, esta madrugada dos autos protagonizaron un choque frontal. Producto del accidente, un hombre perdió la vida. Si bien su identidad no está confirmada, desde Protección Civil indicaron que podría tratarse de un hombre que participó del combate del incendio en El Hoyo.

El accidente ocurrió en la zona de Las Golondrinas, sobre Ruta 40, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón. Hay dos heridos. Los detalles de su estado de salud.

Qué se sabe de la identidad del hombre que murió en el trágico choque sobre Ruta 40

Según explicó el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, a FM 105.5 el impacto fue «entre los dos vehículos particulares y prácticamente dentro de la mitad de la cinta asfáltica”, señaló. Y remarcó que la cinta asfáltica está en «óptimas condiciones».

Sobre la víctima fatal dijo: «por lo que está trascendiendo era una persona que había ido a colaborar en el incendio que está activo en Puerto Patriada». La víctima circulaba en un Renault 11.

Cuál es el estado de salud de los heridos en el trágico choque en Ruta 40

En relación con los heridos, que circulaban en un Volkswagen, explicó que fueron atendidas por personal profesional de acá de la localidad de Lago Puelo, bomberos de El Bolsón también, bomberos de El Hoyo, bomberos de Lago Puelo, y después personal profesional de la salud de acá del nosocomio local”.

Y agregó que los heridos fueron trasladados al hospital local y permanecen internados bajo evaluación. “La última información que teníamos, que si bien están evolucionando bien, pero todavía se encuentran internados en el nosocomio”, dijo.