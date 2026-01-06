En vivo | Incendios en la Patagonia 2026: evacuaciones y esfuerzos incesantes de brigadistas en Puerto Patriada

Según detalló Cesar Salamín, el incendio es de «grandes proporciones» y afecta a las zonas de Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Sauzal. En total se evacuaron 700 vehículos,



“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.

La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.



El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.



“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.



Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín.