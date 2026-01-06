EN VIVO
En vivo | Incendios en la Patagonia 2026: evacuaciones y esfuerzos incesantes de brigadistas en Puerto Patriada
La combinación de temperaturas extremas y viento disparó focos en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En Puerto Patriada y Los Glaciares ya hay operativos de evacuación, mientras los brigadistas resisten en la primera línea para evitar que las llamas devoren el bosque nativo. Seguí el minuto a minuto.
La temporada de incendios golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en cuatro provincias. La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. En Río Negro y Neuquén, el combate es cuerpo a cuerpo. Seguí acá el minuto a minuto.
Minuto a Minuto | El estado de los focos este martes
Multas millonarias por hacer fuego en zonas prohibidas de la Patagonia
La medida busca mitigar el riesgo ambiental en un contexto de vulnerabilidad máxima. Mientras brigadas de toda la región concentran esfuerzos en los focos activos de Chubut y Santa Cruz, los guardaparques del Nahuel Huapi identificaron durante sus recorridos de vigilancia a visitantes y residentes, realizando quemas y acampando de forma irregular en sectores críticos.
Incendio en el Parque Lanín: El fuego afectó 1,3 hectáreas en Lago Hermoso y permanece bajo vigilancia
En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantendrán durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento.
«Cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan»
Estuvimos en Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial, acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los… pic.twitter.com/sDvVOkyWhU— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 5, 2026
Qué dijo el intendente de El Hoyo sobre los incendios
“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.
La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.
El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.
“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.
Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín.
Alerta roja por el incendio forestal en Puerto Patriada
Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres se encuentra en la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.
