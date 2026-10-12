En Neuquén preparan pluviales para el lote 34 y luz para El Mirador

La municipalidad de Neuquén incrementó los aportes al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat para viabilizar las mejoras en los sectores urbanos en desarrollo en la ciudad, ubicados en la zona de meseta y en el límite con las hectáreas del nuevo ejido.

Con fondos del presupuesto 2026, realizó aportes no reintegrables por un poco más de 912 millones de pesos para el sector denominado lote 34 y otros 412 millones de pesos para la regularización del tendido eléctrico en la zona rural de Nueva Esperanza, denominada Miradores.

En el Lote 34, viven alrededor de 1.000 familias que fueron reubicadas de asentamientos irregulares como Casimiro Gómez o Confluencia, en ese sector lateral del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), en el área noreste al fondo de Colonia Nueva Esperanza.

Los lotes con servicio en esa zona urbanizada por el IMUH, fueron acordadas con tenencias precarias, agua y luz. En septiembre, se decidió avanzar con el ordenamiento de las calles e iniciar una red de desagües pluviales que van desde la manzana 7 hasta la manzana 14. La obra tiene un presupuesto de 1.032 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Los trabajos, fueron contratados a la cooperativa «El Porvenir» por 912 millones de pesos, con tareas consistentes en limpieza general, relevamiento topográfico, conformación de las calles y tareas de amanzanamiento donde se prevé la realización del enripiado definitivo.

La ejecución del trabajo buscará encauzar el desagote pluvial de las lluvias y tormentas a fin de mantener la demarcación de la urbanización en el sector.

El sector Miradores

Miradores está en Colonia Rural segunda etapa, pegado al sector denominado «Choconcito» y creció con viviendas que se fueron»colgando» del tendido eléctrico para contar con luz. A través de aportes no reintegrables, el IMUH ejecutará una obra de regularización y ordenamiento de líneas irregulares por un poco más de 416 millones de pesos en el sector.

Las tareas en Miradores se realizarán por etapas, con una erogación prevista en tres cuotas y la última será en noviembre, en el tramo final de las tareas de regularización eléctrica.

El cambio del tendido irregular por obras eléctricas regulares forma parte del plan «Integra Neuquén», de cobertura de servicios básicos en todos los sectores de la ciudad. En esta zona de la meseta, será con destino a las redes eléctricas y de mitigación pluvial.

El programa, con financiamiento conjunto entre provincia y la comuna, prevé 125 obras de completamiento de servicios en el plazo de dos años. Comenzaron en barrios como Auca Mahuida, 26 de Agosto, Peumayén, Confluencia, 2 de Mayo y 7 de Mayo.