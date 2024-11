Investigan la muerte de un hombre en un geriátrico de Bariloche: ordenaron un allanamiento

La muerte de un hombre en un geriátrico de Bariloche, desencadenó un fuerte operativo policial que sorprendió a varios vecinos de la ciudad. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que tomaron intervención y se encuentran investigando el caso tras recibir una denuncia.

Este martes alrededor de las 16, se realizó un allanamiento en una residencia para ancianos de Bariloche. Fuentes policiales precisaron que en el caso intervino personal de la comisaría 27 a raíz de una orden enviada por parte de la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que se encuentran investigando la muerte de un hombre que era residente del lugar e indicaron que recibieron una denuncia esta mañana, aunque no precisaron más detalles. Explicaron que el caso lo están tratando con cautela y hasta no tener resultados del operativo, no podrán brindar datos.

Allanamientos en un geriátrico de Bariloche: cómo fue el operativo

El operativo de allanamiento se realizó con efectivos de la comisaría 27 y personal de Criminalística. Desde la Policía aportaron que las diligencias se desarrollaron en una residencia que se ubica a aproximadamente 3 kilómetros de la Avenida Bustillo.

El allanamiento llevó varias horas y culminó alrededor de las 18. Fuentes policiales confirmaron a este medio que como parte de la investigación se secuestraron medicamentos, historias clínicas, documentación y elementos de la persona fallecida.