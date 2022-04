JAF y su rock jugaron en el trinquete de club Del Progreso

“Me puedo olvidar la guitarra, pero la paleta la llevo siempre”, ironizó Juan Antonio Ferreyra (JAF) antes de meterse en el trinquete de club Del Progreso, el sábado al mediodía.

Anécdotas, risas, juegos, amistad y un buen asado fueron el propósito de la visita que brindó JAF al club, además de distenderse con su deporte favorito antes de brindar el show pactado -a la noche- en Casino Magic de Neuquén.

“Es algo que heredé de mi padre, juego desde hace unos 38 años; que vamos a pegarle vamos a pegarle. Como pelotari me voy a romper el lomo siempre, voy a poner toda la carne al asador en cuanto a la entrega, y si perdemos perdemos y si ganamos ganamos, pero con esto digo que jugar displicentemente no se puede, tenés que responder a un compañero”, dijo JAF durante la charla de bienvenida que le brindaron los pelotaris roquenses.

Juan Ferreyra (JAF) en la confitería del trinquete de Progreso. Todo terminó en un rico y, amistoso, asado. Foto Gino Avoledo

Y antes de empuñar la paleta resumió con alegría, “me hace mucho bien pegarle a la pelota, siempre digo que hay energías parásitas y al golpear descargo y se me dibuja una sonrisa; después se suma una situación social: yo soy un forastero y me siento bien en este clima, yo estoy solo y ustedes me están invitando a una mesa privada y lo considero un honor, mi familia está lejos y ustedes me hacen pasar un lindo momento, yo me voy a ir a trabajar esta noche con una sonrisa, porque conocí amigos, me divertí y porque gané (risas)”.

El actual presidente -interino- del club, Fabián Nori, obsequió a JAF una remera con los colores y escudo de la institución y, seguido, fueron a cancha.

En el trinquete JAF compartió el juego junto a José Luis Lucero (presidente de la subcomisión de pelota a paleta del club); Julio Lucero; Fausto Raimondo (campeón Argentino Juvenil); Fabián Nori; Néstor Sandi, entre otros.

En clima distendido y mostrando su cuota de amabilidad que lo caracteriza, JAF entregó fotos, charló con todos y, también, agarró la guitarra y tiró letras.

Fue un sábado especial, un día en el cual Progreso le abrió la puertas de su trinquete a una leyenda del rock nacional.