Volcó en la Ruta 40 de Neuquén por esquivar un zorro entre San Martín y Junín de los Andes

Un fuerte vuelco se registró este miércoles por la noche en la Ruta 40, entre San Martín y Junín de los Andes, luego de que un conductor despistara por esquivar a un zorro sobre la calzada. El hecho se registró minutos antes de las 22, cerca del aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Según informaron medios locales, el accidente fue protagonizado por una camioneta Hyundai, que terminó volcando sobre la banquina. El episodio ocurrió en un tramo con visibilidad reducida. Al lugar acudió personal policial, bomberos y una ambulancia.

Accidente en Ruta 40 por un zorro reaviva preocupación por animales sueltos

De acuerdo a los primeros datos, el conductor se encontró de manera repentina con un zorro sobre la calzada, lo que ocasionó una maniobra imprevista y que perdiera el control del rodado.

Por este motivo, el vehículo terminó volcando a metros del ingreso al cementerio parque Rumalhue. El impacto provocó daños materiales en la camioneta, que quedó detenida fuera de la calzada.

Luego el conductor logró salir por sus propios medios y no presentaba heridas de gravedad. Testigos que estaban en el lugar indicaron que se encontraba consciente al momento de recibir asistencia.

Tras el aviso, la Policía y los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir al hombre y ordenar el tránsito. También se desplegó un operativo preventivo en la zona para evitar nuevos incidentes.