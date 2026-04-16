Ni jardín apagado ni plantas que se secan: la especie que resiste heladas y florece todo el invierno

La caléndula (Calendula officinalis) es una planta rústica que florece incluso cuando bajan las temperaturas. Sus flores naranjas y amarillas iluminan jardines, macetas o canteros, y atraen insectos polinizadores que ayudan a mantener sano el ecosistema.

En muchas casas se la cultiva no solo por su belleza, sino también por sus usos terapéuticos y cosméticos.

Resistente y generosa

La caléndula es originaria del Mediterráneo, pero se adaptó perfectamente a zonas frías como la Patagonia andina o el Alto Valle. Soporta heladas suaves, y si está bien ubicada, florece durante todo el otoño e invierno.

Incluso si las temperaturas bajan mucho, vuelve a brotar en primavera sin problemas.

Cómo cultivarla en casa

Ubicación : necesita luz solar directa , al menos 4 a 6 horas por día.

: necesita , al menos 4 a 6 horas por día. Riego : regá cuando la tierra esté seca al tacto , evitando encharcamientos.

: regá cuando la tierra esté , evitando encharcamientos. Tierra : prefiere sustratos sueltos , con buen drenaje .

: prefiere , con . Clima: tolera bien el frío, pero si hay heladas muy fuertes, conviene cubrirla a la noche.

Fotos gentileza.-

Se puede cultivar en macetas, canteros o directamente en la huerta, ya que ahuyenta insectos dañinos y atrae a las abejas.

Sus propiedades medicinales

La caléndula es famosa por su efecto antiinflamatorio, cicatrizante y calmante. Se la utiliza en forma de cremas, infusiones, tinturas o compresas para:

Calmar irritaciones de la piel

de la piel Desinflamar encías o heridas leves

o heridas leves Aliviar quemaduras, picaduras o dermatitis

Mejorar la salud íntima en forma de lavados suaves

En cosmética natural es un ingrediente clave por su acción regeneradora.

Reproducción sencilla

Podés dejar que sus flores se sequen y recolectar las semillas para el próximo ciclo. También se reproduce sola si la dejás en el mismo lugar, porque sus semillas caen y brotan con facilidad.

Una flor aliada del bienestar

Además de alegrar la vista, la caléndula puede ser una gran aliada para la salud cotidiana. Tenerla en casa es sinónimo de autocuidado, conexión con lo natural y armonía con el entorno.

Es una de esas plantas que parecen simples, pero transforman todo a su alrededor.