Créditos hipotecarios UVA: más bancos bajaron su tasa por debajo de los dos dígitos

Se viene registrando este mes una baja en las tasas de interés. Esto se ve también en los préstamos hipotecarios. En esta línea, dos de los bancos privados presentes en Argentina anunciaron un recorte de la tasa fija de los créditos de acceso a la vivienda.

La tasa promedio se redujo a un 9,5% anual, pensada con las últimas cifras de la inflación.

La tasa de los bancos en los créditos hipotecarios

EL Banco Macro y el Banco Galicia bajaron su tasa del 15% anual al 8,5%. En ambos casos para aquelos clientes que acrediten sus salarios en la entidad.

En tanto, el Banco Credicoop recortó del 12% al 8% las tasas. Otras entidades también disminuyeron y ahora la tasa anual es de 6,9% en el ICBC, 7,5% en el BBVA y 9,5% el Santander.

Esto marca que la mayoría de las entidades se acercan al 6% anual que dispuso el Banco Nación.

«Los bancos comienzan a bajar la barrera de accesibilidad para los créditos. Cada punto que baja la tasa representa un 10% del valor de la cuota inicial. Esto es una buena noticia para los potenciales aspirantes a estos créditos. Significa que a mismo valor de inmueble se necesitan menos pesos para poder financiarlo», explicó el economista Federico Gonzalez Rouco, de Empiria, citado por Clarín.

Analizó que «la suba de tasas que se dio en la segunda mitad del año pasado tuvo una clara intención de los bancos de limitar el acceso a este tipo de créditos. Ahora, después de meses de «normalización», vemos a las entidades avanzar en un movimiento inverso».

Financiamiento para inmuebles durante 2025

El año pasado los bancos financiaron con garantía real la compra de inmuebles a 44,305 individuos, que pese a ser la mejor marca pospandemia, resultan 22% inferiores a 2017 y 2018 cuando Mauricio Macri era el Presidente.

En estos diez años, los préstamos hipotecarios UVA transformaron en propietarios a cerca de 200.000 argentinos, muchos de los cuales cambiaron del status de inquilinos al de propietarios, al ser la cuota similar a la de un alquiler.

Pero el distanciamiento de las indexaciones, en uno y otro caso, respecto del poder adquisitivo de los que contraían ese compromiso móvil, sumado al peso que cobraron los servicios públicos en las economías hogareñas, llevaron las cuotas a un nivel de difícil acceso el monto a cubrir cada mes.

Con Noticias Argentinas y Clarín