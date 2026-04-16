Chau al desorden en WhatsApp: así funciona el nuevo filtro automático para ocultar los chats de empresas

WhatsApp está terminando de desarrollar una de las funciones más esperadas por los usuarios que buscan recuperar la privacidad y el orden de su pantalla de inicio. Ante el aluvión de mensajes de marketing y promociones, la plataforma de Meta diseñó un sistema para limpiar la bandeja de entrada de forma automática, moviendo los chats de negocios a un espacio independiente.

Según reveló WABetaInfo, esta función busca eliminar el «ruido» visual que generan las empresas y que, muchas veces, termina sepultando las conversaciones personales más importantes.

La regla de las 24 horas: limpieza sin esfuerzo en Whatsapp

La clave de este nuevo orden digital, detectado en la versión beta para Android, es que funciona de manera autónoma:

Traslado automático: el sistema detectará los mensajes comerciales y, si no hay interacción, los moverá fuera de la vista principal transcurridas 24 horas desde su recepción.

el sistema detectará los mensajes comerciales y, si no hay interacción, los moverá fuera de la vista principal transcurridas desde su recepción. Sección de Negocios: una vez cumplido ese plazo, el chat se traslada silenciosamente a una carpeta específica. Así, la pantalla principal queda libre exclusivamente para el contacto con amigos y familiares.

una vez cumplido ese plazo, el chat se traslada silenciosamente a una carpeta específica. Así, la pantalla principal queda libre exclusivamente para el contacto con amigos y familiares. Prioridad al usuario: el margen de un día permite que, si el mensaje era realmente relevante (un turno médico o una confirmación de compra), el usuario lo vea antes de que el sistema lo archive en su nueva sección.

¿Por qué WhatsApp decidió ordenar los chats?

El uso de la app para ventas creció tanto que la experiencia del usuario se volvió invasiva. Con esta nueva organización, los beneficios son claros:

Menos distracciones: Al abrir la aplicación, solo aparecerán las personas que el usuario conoce. Control total: El usuario decide cuándo entrar a la sección de negocios para revisar ofertas, sin que estas interrumpan sus conversaciones diarias. Bandeja siempre limpia: No hace falta archivar o borrar chats de marcas manualmente; el algoritmo mantiene el orden en segundo plano.

La función afecta principalmente a las cuentas de empresas que utilizan envíos masivos. Actualmente, la herramienta está en fase de prueba para un grupo reducido de usuarios beta. Se espera que, tras los testeos finales, WhatsApp despliegue esta mejora para todos los dispositivos de manera gradual durante los próximos meses.