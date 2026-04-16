El consumo de carne vacuna en Argentina sigue en caída y ya está en su nivel más bajo en 20 años

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) realizó un informe con el cual reveló que el consumo de carne vacuna en Argentina cayó un 10% en lo que va del 2026 y con esta cifra, marcó su nivel más bajo en 20 años.

A partir del relevamiento se determinó que entre enero y marzo, los argentinos consumieron en total 512,8 mil toneladas de ese producto. El retroceso llega en un contexto donde las plantas frigoríficas registran uno de sus niveles de actividad más bajos.

El consumo de carne vacuna en Argentina

Los datos relevados indican que el promedio de consumo de los últimos doce meses se ubicó en 47,3 kilos por año. Este nivel implica una baja del 3,7% respecto al registro de marzo del año anterior.

La tendencia en baja se profundiza si se considera que hace 20 años los niveles de consumo superaban los 60 kilos por persona.

Respecto a la oferta, Ciccra detalló que la producción de carne vacuna sumó 700.185 toneladas res con hueso en el primer trimestre, esto implicó una contracción interanual del 5,1%. La reducción equivale a unas 37.500 toneladas menos ofrecidas al mercado.

La industria indicó que la menor cantidad de animales enviados a faena fue compensada parcialmente por un aumento en el peso promedio de la hacienda que alcanzó los 236 kilos por animal en gancho el mes pasado.

Consumo de carne: los precios en carnicería, el factor determinante

En el mismo informe se explica que los precios en las carnicerías aparece como uno de los principales factores que explican la baja de consumo.

En marzo, el rubro de carnes y derivados registró un incremento del 6,9% mensual, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevados por el Indec.

El ritmo de aumento superó ampliamente la variación del nivel general de inflación que fue del 3,4% en el mismo mes. En los datos interanuales, la suba de la carne llegó al 55,1% frente a un 32,6% del índice general.

También se compartieron informes complementarios del sector que señalan variaciones incluso superiores en el área metropolitana donde el precio promedio de la carne vacuna mostró un incremento mensual del 10,6% el mes pasado. El valor promedio del kilo en carnicerías subió a $18.564, entre los cortes con mayores alzas se destacan la carne picada común con un salto del 20,4%, la carnaza común con el 17,7%, y el asado en 5,5%.